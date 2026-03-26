Le choc pétrolier va-t-il provoquer une pénurie de sacs poubelles et sacs plastiques ? En Corée du Sud, la panique s'installe déjà

Face aux perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, la panique s’installe en Corée du Sud. Le blocage du détroit d’Ormuz perturbe l’approvisionnement en naphta, matière clé de l’industrie pétrochimique, créant une pénurie de sacs plastiques dans tout le pays.

La guerre en Iran a des conséquences jusque dans les poubelles. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont eu un impact direct sur l’approvisionnement mondial de plusieurs matériaux. De ce fait, la pénurie de sacs plastiques et sacs poubelles menace la Corée du Sud, entraînant l’inquiétude des habitants qui cèdent aux achats de panique.

Perturbations de la production

En cause ? Le naphta. Un produit chimique dérivé du pétrole, servant à fabriquer la plupart des plastiques et des produits en vinyle, des sacs poubelles aux emballages alimentaires en passant par les bouteilles en polyéthylène téréphtalate, celles en plastique transparent de la plupart des eaux minérales ou sodas.

La Corée du Sud en est un important importateur en provenance du Moyen-Orient, dont une grande partie transite par le détroit d'Ormuz, où la circulation est actuellement perturbée en raison du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et Israël. Si des raffineries sud-coréennes produisent une partie de leur naphta sur le marché intérieur, environ 40 à 45% de la consommation nationale proviennent des importations.

Conséquence du blocus de la voie maritime par l'Iran, l'offre de naphta s'est fortement réduite et les prix des matières premières associées ont grimpé en flèche. Les données de la Korea National Oil Corp. montrent que les prix internationaux du naphta sont passés de 56,90 dollars le baril début janvier à 129,70 dollars la semaine dernière, soit une hausse de 127,9%.

La Fédération coréenne des coopératives de l'industrie des matières plastiques déclare : «Ces derniers temps, en raison de la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran, les fournisseurs de résines synthétiques ont informé nos entreprises membres et d'autres acteurs du secteur de hausses de prix et de réductions des volumes d'approvisionnement.»

Le gouvernement de Séoul envisage donc d'imposer des restrictions à l'exportation de ce produit fabriqué localement.

L’agitation des Sud-Coréens

Depuis cette annonce, l’inquiétude des consommateurs s’est nettement accrue en Corée du Sud depuis mi-mars, créant un approvisionnement de masse. Les commerçants constatent une forte hausse des demandes tandis que les clients se plaignent des rayons vides et des restrictions sur les réseaux sociaux.

Selon la chaîne de supérettes CU, qui s'est exprimée mercredi, les ventes de sacs pour déchets alimentaires ont augmenté de 153,3% entre dimanche et mardi par rapport à la semaine précédente. Les ventes de sacs poubelles ont quant à elles bondi de 216,4% sur la même période. GS25 a également enregistré une hausse, avec des ventes de sacs pour déchets alimentaires en hausse de 182,7% et celles de sacs poubelles en hausse de 234,5%. Les ventes combinées de 7-Eleven et d'Emart24 ont augmenté respectivement de 169% et 177%.

Une nervosité hâtive

Malgré l’anxiété du pays, il n’y a pour l’instant aucune pénurie officielle. Le ministère du Climat, de l'Énergie et de l'Environnement a déclaré mercredi qu'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement, le gouvernement disposant d'un stock de sacs poubelles suffisant pour plus de trois mois à l'échelle nationale.

«Le plafonnement des achats par personne décidé par le gouvernement était une mesure préventive visant à éviter les achats paniques alimentés par les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient», a déclaré le responsable, ajoutant que cette mesure n'avait aucun rapport avec un quelconque problème d'approvisionnement, d’après le Korea Times.

Cette agitation ne s’est, pour l'instant, pas encore manifestée dans le reste de l’Asie. Elle reste néanmoins représentative d'un climat d'inquiétude qui traverse la planète, à l'instar de la fameuse ruée sur le papier hygiénique lors de la pandémie de Covid dès mars 2020 dans plusieurs pays, dont la France.