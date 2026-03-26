Le Parlement européen approuve la suppression des droits de douane sur la plupart des importations américaines au sein de l’UE

Le Parlement européen a validé sous conditions l’accord commercial entre l’Union européenne et les Etats-Unis, prévoyant la suppression de nombreux droits de douane. Les eurodéputés ont toutefois posé des garde-fous pour protéger les secteurs sensibles.

Une étape décisive. Le Parlement européen a donné jeudi son feu vert, sous conditions strictes, à la mise en œuvre de l'accord commercial conclu l'été dernier entre l'Union européenne et les États-Unis.

Dans les faits, les eurodéputés ont approuvé la suppression des droits de douane sur la majorité des importations américaines au sein de l'UE, conformément aux engagements pris par la Commission européenne.

Une mesure qui vise à fluidifier les échanges commerciaux et à renforcer les liens économiques entre les deux puissances.

De multiples filets de sécurité

Mais ce soutien reste encadré. Conscients des inquiétudes liées à la concurrence internationale, les parlementaires ont assorti leur approbation de multiples garde-fous. L’objectif est d’éviter que certains secteurs européens, notamment industriels ou agricoles, ne soient fragilisés par une ouverture trop brutale des marchés.

L’accord, présenté comme un levier de croissance, pourrait offrir de nouvelles opportunités aux entreprises européennes, en facilitant leur accès au marché américain. Mais il soulève aussi des interrogations sur les conditions de concurrence. Plusieurs élus ont insisté sur la nécessité de mécanismes de contrôles stricts pour garantir le respect des standards européens.

Ce vote intervient dans un climat d’incertitude économique, marqué par des tensions géopolitiques. Les autorités européennes entendent donc avancer avec prudence, en maintenant des instruments de contrôle pour ajuster l’accord, si nécessaire.