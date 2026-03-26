«Mon père bénéficie d'une immunité mondiale», plaide le fils de Nicolás Maduro avant une comparution l'ex-président vénézuélien à New York

Plus de trois mois après l'incarcération de Nicolás Maduro sur le sol américain, il doit comparaitre devant la justice ce jeudi 26 mars. Le fils du président vénézuélien déchu s'est exprimé depuis Caracas, en assurant que son père bénéficiait d'une «immunité».

Un maigre espoir. Le fils du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro, qui doit comparaître ce jeudi devant un tribunal à New York, a affirmé à l'AFP à Caracas qu'il avait confiance en la justice américaine, tout en assurant que son père bénéficiait d'une «immunité» après sa capture par l'armée des États-Unis le 3 janvier dernier.

«Nous avons confiance dans le système juridique des États-Unis», a affirmé Nicolás Maduro Guerra, dit «Nicolasito», rappelant que, selon lui, son père bénéficiait «d’une immunité mondiale, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de Vienne».

Une brève apparition devant la justice

L'audience de ce jeudi vise principalement à résoudre des questions de procédure, préalablement à tout début d'examen de l'affaire. L'ancien chef d'État de 63 ans est poursuivi aux États-Unis pour quatre chefs d'accusation, dont le narcoterrorisme.

Il est accusé d'avoir protégé et promu un vaste trafic de drogue, en s'alliant notamment avec des mouvements de guérilla et des cartels criminels considérés comme «terroristes» par Washington.

Son épouse Cilia Flores, 69 ans, fait face à trois chefs d'accusation. Les deux plaident non coupable et leurs avocats demandent une annulation de l'acte d'accusation. À noter que l'administration américaine empêche l'État vénézuélien de payer les frais de défense du couple, du fait des sanctions internationales qui pèsent sur leur pays.

S'exprimant ce jeudi devant la presse à l'occasion d'une réunion à la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré que «d’autres affaires seront portées devant les tribunaux» contre Nicolás Maduro, sans donner davantage de précisions.

Depuis son arrivée sur le sol américain, le 3 janvier, Nicolás Maduro et sa femme sont incarcérés au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, prison fédérale connue pour son insalubrité et sa gestion défaillante. Seul dans sa cellule, sans accès à internet et aux journaux, celui que certains de ses codétenus appellent «le président» lit la Bible, selon son entourage.