UE : face à la menace russe et à un possible désengagement américain, l'Europe prête 150 milliards d'euros à ses pays membres, dont 15 milliards à la France

Alors que la menace russe reste d'actualité et devant l'hypothèse d'un désengagement américain en Europe, l'Union européenne a annoncé prêter 150 milliards d'euros à 19 pays, dont 15 milliards d'euros à la France.

Un soutien important. La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle avait donné son feu vert pour des prêts d'environ 15 milliards d'euros en faveur de l'industrie de défense en France, dans le cadre de son programme Safe de soutien au réarmement en Europe.

La France va bénéficier de 15,09 milliards d'euros sous forme d'emprunts levés par l'Union européenne, pour financer des projets de défense, «là où ils sont le plus nécessaires», selon un communiqué de la Commission. Celle-ci a identifié plusieurs secteurs prioritaires, comme la défense aérienne ou les munitions, conformément à son ambition de réarmer l'Europe d'ici 2030 face à la menace russe et à la perspective d'un éventuel désengagement américain en Europe.

Le total des prêts à disposition, soit 150 milliards d'euros, a été entièrement alloué en faveur de 19 pays de l'UE, intéressés par les conditions favorables de remboursement. D'autres pays, comme l'Allemagne, ont en revanche renoncé à ces prêts, compte tenu des taux d'intérêt favorables qu'ils obtiennent sur les marchés financiers.

Quelque 50 milliards d’euros ont été demandés pour la défense aérienne et antimissiles, les munitions et les missiles. Six milliards d’euros ont été sollicités pour les drones et les antidrones, et environ 13 milliards pour les projets maritimes. La Commission a également approuvé les projets présentés par la République tchèque pour un montant de 2,06 milliards d'euros.

Elle doit encore approuver ceux de la Hongrie. Mais des raisons techniques, et politiques, retardent cette approbation. Le financement des projets présentés par Budapest dépasse l'enveloppe allouée au départ, selon un responsable européen. Côté politique, la Hongrie bloque actuellement le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE en faveur de l'Ukraine, et l'approbation de nouvelles sanctions contre la Russie.