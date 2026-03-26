Un G7 sur fond de guerres : Iran, Ukraine, énergie... Les ministres des affaires étrangères au chevet de la planète ce jeudi

Une réunion du G7 présidée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est organisée ce jeudi et ce vendredi à l’Abbaye des Vaux-de-Cernay (Yvelines). Les principaux thèmes abordés seront ceux de la guerre en Iran, la hausse généralisée des prix du pétrole et la restauration du sarcophage de Tchernobyl (Ukraine).

Une réunion au sommet en cette période trouble sur le plan diplomatique. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent jeudi et vendredi à l’Abbaye des Vaux-de-Cernay (Yvelines) sous la présidence du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Tomorrow, 🇫🇷 Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot will bring together the countries of the G7 where it was created 50 years earlier, in the Yvelines.



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D’autres personnalités diplomatiques de premier plan, comme les chefs de la diplomatie indienne et brésilienne, ainsi que les ministres ukrainiens et sud-coréens des Affaires étrangères, ont également été invités.

Le quai d’Orsay a précisé que cette réunion «a vocation à contribuer au règlement des grandes crises internationales – notamment en Iran, au Proche et Moyen-Orient et en Ukraine».

Jean-Noël Barrot a précisé que cette dernière traitera également «des grands déséquilibres mondiaux qui expliquent à bien des égards le niveau de tension et de rivalité auquel nous assistons avec des conséquences très concrètes pour nos concitoyens», en référence à la hausse mondiale du prix du pétrole.

Faire de la présidence française un «G7 des résultats»

La restauration de l'arche du sarcophage de Tchernobyl (Ukraine) sera aussi au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 cette semaine, selon une annonce faite ce mardi par le chef de la diplomatie française.

«Ce que nous voulons, c'est que cette présidence française (...) soit un G7 des résultats (...) tangibles pour la France et pour ses partenaires. Et parmi ces résultats tangibles, il y a (...) la restauration de l'arche du sarcophage de Tchernobyl, 40 ans après la catastrophe qui a marqué l'Europe et le monde», a affirmé Jean-Noël Barrot lors d'un entretien avec l'AFP.

En février 2025, la structure métallique installée en 2016 recouvrant le réacteur qui avait explosé en avril 1986 avait été touchée par un drone russe. Cette structure protège un premier sarcophage construit par les Soviétiques.

Cette arche de confinement, qui a été perforée, avait été construite par un consortium d'entreprises dont des entreprises françaises, a rappelé Jean-Noël Barrot, soulignant qu'un seul drone avait provoqué «des conséquences majeures en termes de risques radiologiques et des conséquences financières exorbitantes».

Au G7, «nous aurons (...) pour la première fois un bilan chiffré des dommages, qui vont s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros, et nous allons mobiliser la communauté internationale pour restaurer la sécurité et la sûreté nucléaire sur le site».

Le chef de la diplomatie américaine sera présent vendredi

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio rencontrera vendredi en France ses homologues du G7 pour discuter de la guerre en Iran, a annoncé le département d'État américain. Il s'agira de son premier déplacement à l'étranger depuis que les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février.

Marco Rubio y abordera notamment «la situation au Moyen-Orient», a déclaré mardi le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.

Ce déplacement intervient après que le président Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis étaient en pourparlers avec l'Iran, une affirmation démentie par Téhéran, et qu'il a suspendu pour cinq jours sa menace de détruire le réseau électrique du pays.

Samedi, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont demandé à l'Iran «la fin immédiate et sans condition» de ses attaques «injustifiables» contre les pays du Moyen-Orient.