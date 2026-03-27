Agent consulaire détenu en France : son séjour en prison prolongé d'un an, Alger dénonce un «traitement inqualifiable»

Alors que l'un de ses agents consulaires interpellé en avril et 2025 a vu son séjour en prison prolongé d'un an, Alger a dénoncé un «traitement inqualifiable» et convoqué son chargé d'affaire français.

Le torchon brûlerait-il de nouveau ? Les autorités algériennes ont convoqué jeudi le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger pour protester contre la prolongation de la détention provisoire en France d'un agent consulaire, accusé d'être impliqué dans l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir DZ.

Cette convocation a eu pour «objet d'élever, dans les termes les plus fermes, une protestation contre le renouvellement, (mercredi) pour une durée supplémentaire d'une année, de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien», a indiqué le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué.

Une détention «difficilement recevable», selon Alger

Cette décision «difficilement justifiable ou recevable aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises», a averti le ministère algérien. Alger a également exprimé sa «très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération», mis en évidence, selon le ministère, par «la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars».

La nouvelle convocation du chargé d'affaires français intervient après l'amorce d'un dégel entre les deux pays, lors de la visite, mi-février à Alger, du ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez.