Délinquance juvénile : le Salvador instaure la perpétuité pour les meurtriers, violeurs et terroristes de moins de 18 ans

Dans le cadre de la guerre contre les «gangs» menée par le président Nayib Bukele, l'Assemblée législative du Salvador a approuvé l'instauration de la prison à perpétuité pour les mineurs. Cette peine vise les «meurtriers, violeurs et terroristes».

La délinquance juvénile dans le viseur. Ce jeudi 25 mars, le gouvernement du Salvador a instauré la prison à perpétuité pour les mineurs «meurtriers, violeurs et terroristes». Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la «guerre» contre les gangs menée depuis quatre ans par le président Nayib Bukele, accusé par plusieurs ONG de commettre des «crimes contre l'humanité».

«La peine de prison à perpétuité est intégrée dans la liste des peines exceptionnelles applicables aux mineurs enfreignant la loi pénale», détaille le texte.

La réforme établit «l'inapplicabilité de la procédure spéciale pour mineurs», auparavant mise en place en cas de crime grave, mais prévoit des «réévaluations périodiques» de la peine, afin de déterminer le niveau de dangerosité et la possibilité d'une réinsertion, en vue d'une éventuelle «liberté surveillée».

Elle étend aux jeunes de moins de 18 ans la portée de la réforme constitutionnelle adoptée le 18 mars par les députés, qui instaure l'emprisonnement à vie (peine jusque-là interdite par la Constitution) pour les «meurtriers, violeurs et terroristes». Jusque-là, la peine maximale au Salvador était de 60 ans de réclusion.

Le parlement a également prolongé jeudi de trente jours l'état d'exception qui autorise les arrestations sans mandat judiciaire, en place depuis quatre ans dans le cadre de la lutte contre les gangs.