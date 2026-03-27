Etats-Unis : qu’est-ce que la CPAC, la conférence conservatrice que Donald Trump va manquer ce week-end ?

Depuis cinquante-trois ans, des dirigeants et des personnalités conservateurs se retrouvent pendant plusieurs jours pour la Conférence d'action politique conservatrice aux Etats-Unis. Un événement que Donald Trump va manquer pour la première fois en dix ans.

Elon Musk, Javier Milei, Steve Bannon... Tous ont déjà participé à la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC). Mais cette année, l'agenda international ne permet ni au président argentin, ni au patron de Tesla, ni même au président des États-Unis d'Amérique d'être présents.

La CPAC s'est ouverte mercredi 25 mars près de Dallas, au Texas. L'initiative est considérée être un moment central pour la politique américaine conservatrice. Mais cette année les événements internationaux retiennent Donald Trump à la Maison Blanche.

Entre la guerre au Moyen-Orient et ses projections en Amérique latine, le Président des États-Unis d'Amérique a annulé sa venue programmée samedi, a annoncé la Maison Blanche. Cela serait une première en dix ans pour la figure d'extrême droite américaine. Cette conférence lui sert habituellement de tribune politique.

L'an dernier, cette messe annuelle avait d'ailleurs permis de fêter sa réélection. Pour l'occasion, Javier Milei avait offert une tronçonneuse à Elon Musk qui l'avait brandie en signe de futur coupe budgétaire à Washington. Et Jordan Bardella avait annulé sa visite après un geste perçu comme un salut nazi réalisé par Steve Bannon.

Une tribune clé fragilisée par son absence ?

L'absence de Donald Trump et son vice-président J.D. Vance sera remarquée. La CPAC permet de rallier les troupes républicaines et de donner la feuille de route du président.

A quelques mois des élections de mi-mandat, sa présence aurait pu rassurer ses sympathisants qui commencent à craindre son obsession pour les affaires externes.

Celui qui proclamait «America first» sème quelques doutes au sein de ses électeurs. Et manquer la CPAC, ne va peut être pas les rassurer. Alors que la guerre en Iran est l'un des sujets qui divise les Républicains, Reza Pahlavi, le fils du dernier chah, va se servir de ce rassemblement pour prendre la parole et essayer de convaincre l'auditoire qu'il est l'alternative au régime des mollahs.