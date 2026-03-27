Guerre en Iran : l'Arabie saoudite va-t-elle entrer dans le conflit aux côtés des Américains ?

Depuis le début de la guerre en Iran le 28 février, la position d'un pays est questionnée : celle de l'Arabie saoudite. Certains experts annoncent que les Saoudiens soutiennent le conflit, ce que les autorités démentent.

Une position qui questionne. Les frappes israélo-américaines sur l'Iran ont déclenché une guerre impliquant de nombreux pays, notamment ceux du Golfe. Parmi eux, l'Arabie saoudite dont la position réelle à propos du conflit n'est pas des plus claires.

En effet, plusieurs journaux américains affirment depuis le début des hostilités que les Saoudiens seraient d’ardents partisans de la guerre contre l’Iran. Pourtant, du côté de Riyad, les autorités ont démenti ces informations.

Ennemis jurés pendant des années, l'Arabie saoudite, à majorité sunnite et l'Iran, à majorité chiite, avaient renoué leurs relations en 2023, à la suite d'un accord surprise négocié par l'intermédiaire de la Chine, peu après que Ryad se soit engagé dans une stratégie de stabilisation régionale.

Un double jeu des saoudiens ?

Mais depuis le début de la guerre en Iran le 28 février dernier, l'Arabie saoudite est régulièrement la cible de drones et de missiles iraniens. Malgré ces attaques, Ryad reste officiellement positionné comme un défenseur d'une solution diplomatique entre les pays en conflit.

«Le royaume d'Arabie saoudite a toujours soutenu un règlement pacifique de ce conflit, même avant qu'il ne commence», a déclaré un haut responsable saoudien à l'AFP. Un discours officiel qui serait bien différent dans les coulisses, à en croire les informations en provenance des Etats-Unis.

En effet, de nombreux médias américains ont rapporté ces derniers jours que les autorités du pays du Golfe agissaient pour que Donald Trump continue la guerre en Iran. Le dirigeant saoudien, Mohammed ben Salmane, aurait exprimé ce point de vue au cours d’une «série de conversations la semaine passée» avec le président américain pour le convaincre que l’Iran «constitue une menace à long terme pour le Golfe, qui ne peut être éliminée qu’en se débarrassant» du régime de Téhéran, et aurait même plaidé pour des opérations au sol pour y parvenir, rapporte le Courrier International.

Une intervention saoudienne à venir ?

A la suite de la parution de cette information, Riyad, par l'intermédiaire du quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, a démenti les intentions prêtées par le média américain The New York Times en titrant : «L’Arabie saoudite dément vouloir que la guerre se prolonge». Des informations contradictoires, laissant planer le doute sur les réelles intentions du pays.

Pourtant, ces derniers jours, face aux incessantes attaques iraniennes, les autorités saoudiennes ont laissé entendre qu'une intervention militaire pourrait être nécessaire : «Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s'avère nécessaire», a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, après l'interception de missiles au-dessus de Ryad lors d'une réunion à laquelle participaient une dizaine de chefs de la diplomatie de pays arabes et musulmans.

«Le moment venu, les dirigeants du royaume prendront la décision nécessaire», a-t-il ajouté.

Entre les versions officielles et la réalité dans les coulisses, il est compliqué de déchiffrer avec certitude les intentions de l'Arabie saoudite, mais si les bombardements en provenance de Téhéran venaient à s'installer durablement dans le temps, il y a fort à parier qu'une intervention militaire des Saoudiens aux côtés des Américains soit de plus en plus probable.