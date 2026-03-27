Les pays du G7 appellent "à un arrêt immédiat" des attaques visant populations et infrastructures civiles au Moyen-Orient

Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis près de Paris, ont exhorté vendredi dans un communiqué commun "à un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles" au Moyen-Orient.

"Il ne peut y avoir aucune justification au ciblage délibéré de civils dans des situations de conflit armé, ni aux attaques contre des installations diplomatiques", poursuit le texte. Les chefs de la diplomatie ont en outre "réaffirmé la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation gratuite et sûre dans le détroit d'Ormouz".

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé qu'il y avait un consensus "très largement au sein de la communauté internationale pour préserver un bien commun qu'est la liberté de navigation", lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion.

"Il est hors de question de vivre dans un monde où les eaux internationales sont fermées à la navigation", a ajouté le ministre qui a présidé cette réunion de deux jours organisée à l'Abbaye des Vaux-de-Cernay, près de Paris.