Voici les 5 pays de l'Union européenne avec le plus de francophones en 2026

Quatrième langue la plus parlée sur la Terre, le français est également largement représenté au sein de l'Union européenne. Voici les 5 pays de l'UE avec le plus de francophones en 2026.

Une langue qui compte dans le monde. Aujourd'hui, près de 396 millions de francophones sont répartis partout sur la planète, faisant du français la 4e langue la plus parlée sur Terre, et la deuxième langue la plus pratiquée au sein des pays membres de l’Union européenne. L'occasion de voir en détail les 5 pays de l'Union européenne avec le plus de francophones en 2026.

italie : 21%

L'Italie, pays au sud-est de la France, compte plus de 12 millions de francophones soit 21% de la population italienne qui compte près de 60 millions de personnes, selon les chiffres relayés par le site spécialisé Toute L'Europe. Une importante communauté française est notamment installée du côté de Turin.

portugal : 24,4%

Au Portugal, 24,4% de la population est francophone. Peuplé par 2,5 millions de personnes parlant français, le Portugal (10 millions d'habitants) est quatrième de ce classement. Une importante communauté française est regroupée à Lisbonne.

pays-bas : 28%

Sur les 18 millions d'habitants aux Pays-Bas, 28% sont francophones, soit 5,1 millions de personnes parlant la langue de Molière. Après l'anglais, le français et l'allemand sont les deux langues étrangères les plus couramment enseignées aux Pays-Bas.

belgique : 77,1%

La population de la Belgique s'élève à plus de 11 millions d'habitants. Parmi eux, 77,1% des Belges parlent le français, soit plus de 9 millions de personnes. Le pays frontalier de la France dispose de trois langues officielles : le flamand, l'allemand et le français.

luxembourg : 90,5%

Sur les 670.000 personnes peuplant le Luxembourg, 90,5% parlent le français. Pays frontalier à la France, le Luxembourg connaît une diversité de langues puisque trois sont officiellement inscrites dans la loi luxembourgeoise : le français, l'allemand et le luxembourgeois.

En dehors de l'UE, d'autres pays européens comptent une part importante de leur population parlant la langue française. Ainsi, 96,9% de la population de Monaco est francophone, 70,1% de celle d'Andorre, 67,3% des habitants de la Suisse, ou encore 16,6% de la population du Royaume-Uni.

Tout cela fait du français la deuxième langue la plus parlée sur le continent européen, après l'anglais, rapporte Toute l'Europe.