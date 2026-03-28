Voici la photo qui a remporté le prix du public du wildlife photographer of the year 2026

La photo d'un jeune lynx ibérique jouant avec sa proie, œuvre de l'Autrichien Josef Stefan, a remporté le prestigieux prix du public du Wildlife Photographer of the Year, célèbre compétition internationale organisée par le Muséum d'histoire naturelle de Londres.

Le prix du public du Wildlife Photographer of the Year, célèbre concours mondial de photographie de faune et de nature, organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres (Natural History Museum) et sponsorisé par Nuveen, a été décerné le 25 mars, à Josef Stefan pour «Flying Rodent», une photo d'un jeune lynx pardelle en train de jouer avec sa proie, à Torre de Juan Abad, en Espagne.

Les votes du public ont classé en tête l'image du photographe naturaliste autrichien, parmi 24 autres clichés finalistes sélectionnés par un jury international composé d'experts de la photographie, de la faune sauvage, de la conservation, ainsi que par le Museum d'histoire naturelle de Londres. Cette année, une participation record a été enregistrée par les organisateurs, avec 85.917 votes émanant du monde entier, exprimés notamment via internet.

«J'ai été ravi lorsque l'occasion s'est présentée de passer deux semaines à observer des lynx pardelles depuis un affût à Torre de Juan Abad, dans la province de Ciudad Real, en Espagne. Ma photo primée montre un jeune lynx qui lance joyeusement un rongeur en l'air avant de le tuer et de le dévorer, un comportement courant chez cette espèce. Le jeu a duré 20 minutes avant que le lynx ibérique ne s'en lasse, puis il a emporté le rongeur derrière un buisson pour le manger», a expliqué Josef Stefan.

«Le parcours qui m’a permis de prendre cette photo était bien plus qu’une simple aventure photographique, c’était la poursuite d’un rêve qui m’habitait depuis des années : rencontrer le lynx ibérique appelé aussi pardelle, l’un des félins sauvages les plus rares et les plus menacés au monde. Au début des années 2000, cette espèce était au bord de l’extinction. Aujourd’hui, on en compte plus de 2.000 grâce à des efforts de conservation constants. Le lynx ibérique est un symbole vivant d’espoir, qui montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque nous prenons nos responsabilités, agissons de manière consciente et concentrons notre attention là où elle est le plus nécessaire. Remporter ce prix et pouvoir diffuser ce message est le point culminant de mes trente ans de carrière en tant que photographe naturaliste», a-t-il ajouté.

Quatre autres images récompensées

En plus du lauréat du prix du public du Wildlife Photographer of the Year, les organisateurs du concours ont dévoilé quatre photos «hautement recommandées», qui ont été également plébiscitées par les suffrages des internautes du monde entier. Tout d'abord, on trouve un cliché d'une ourse polaire et ses trois oursons faisant une pause paisible sous la chaleur estivale, sur la côte de la baie d’Hudson, au Canada, photographiés par le Canadien Christopher Paetkau.

«Family Rest» © Christopher PAETKAU/Wildlife Photographer of the Year

Puis, vient une image d'un groupe de flamants roses se détachant d'un décor industriel austère constitué de lignes électriques à Walvis Bay, en Namibie, photographié par le Suisse Alexandre Brisson.

«Beauty Against the Beast» © Alexandre BRISSON/Wildlife Photographer of the Year

A également reçu une mention spéciale, la photo du Britannique Will Nicholls représentant la silhouette de deux jeunes oursons se dressant sur leurs pattes arrière et jouant à se battre au milieu d’une route déserte dans le parc national de Jasper, au Canada.

«Dancing in the Headlights» © Will NICHOLS/Wildlife Photographer of the Year

Et enfin, le dernier cliché «hautement recommandé» est celui du Japonais Kohei Nagira montrant un cerf sika portant entre ses cornes les restes de la tête d’un mâle rival mort à l’issue de leur combat.

« Never-Ending Struggle» © Kohei NAGIRA/Wildlife Photographer of the Year

Ces quatre images ainsi que la photo victorieuse de Josef Stefan vont s'ajouter aux 100 clichés primés du concours général du Wildlife Photographer of the Year 2025, révélés en octobre dernier et présentés dans le cadre de l'exposition «Wildlife Photographer of the Year», qui se tient jusqu'au 12 juillet 2026, au sein du Musée d'histoire naturelle de Londres.