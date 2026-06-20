Espagne : pourquoi l'épouse du Premier ministre a-t-elle l’interdiction de quitter le territoire ?

Un tribunal espagnol a ordonné que l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, soit jugée par un jury pour corruption et lui a interdit de quitter le pays, selon une ordonnance rendue publique samedi.

Il s'agit de l'une des nombreuses affaires de corruption qui ont éclaboussé la famille du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et ses anciens alliés et elle pourrait d'ailleurs avoir de lourdes conséquences. Un tribunal espagnol a ordonné que l'épouse du Premier ministre soit jugée par un jury pour corruption et il lui a même été demandé de remettre son passeport et de se présenter aux autorités deux fois par mois jusqu'au prononcé du jugement.

Dans les motivations de sa décision, le juge a déclaré que «des instructions seraient données à tous les postes-frontières ainsi qu'aux aéroports civils et militaires» pour s'assurer que Begoña Gómez respecte l'interdiction de quitter le territoire, a indiqué le tribunal. Aucune date n'a été fixée pour ce procès. En avril, le juge Peinado a inculpé Begoña Gómez pour détournement de fonds, trafic d'influence, corruption dans des opérations commerciales et malversations.

D'autres procès pour corruption

Il avait ouvert une enquête en avril 2024 pour déterminer si elle avait exploité sa position d'épouse du Premier ministre à des fins privées, ce qu'elle et son mari nient. L'affaire porte sur la création et la gestion d'une chaire à l'Université Complutense de Madrid, co-dirigée par Begoña Gómez, ainsi que sur l'usage présumé de ressources publiques et de relations personnelles pour favoriser des intérêts privés.

«La chaire a servi de voie de développement professionnel privée pour la personne mise en cause», a écrit le juge au moment de l'inculpation de Begoña Gómez. Dans ses motivations, le juge Peinado a rejeté l'argument selon lequel les policiers qui assurent habituellement la protection de Begoña Gomez l'empêcheraient de fuir.

Ces agents «pourraient, soit de leur propre initiative, soit sur ordre de leurs supérieurs, contribuer à faciliter une fuite qui rendrait impossible la mise à disposition de la prévenue à la justice», a-t-il écrit. Lorsque l'enquête visant Begoña Gómez a été ouverte en avril 2024, Pedro Sánchez a temporairement suspendu ses fonctions publiques pendant plusieurs jours, afin de réfléchir à la possibilité de rester en poste.

Begoña Gómez a toujours nié toute faute et Pedro Sánchez a rejeté les accusations visant son épouse, les qualifiant de tentative de la droite de déstabiliser son gouvernement. L'ancien Premier ministre socialiste espagnol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a lui été inculpé en mai de trafic d'influence en lien avec le sauvetage de la petite compagnie aérienne Plus Ultra en 2021.