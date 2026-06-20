Etats-Unis : une église vieille de 173 ans détruite par les flammes à New York (vidéo)

Un incendie de grande ampleur a ravagé ce vendredi après-midi l'église réformée du quartier de South Bushwick à Brooklyn (Etats-Unis). Les autorités locales ont promis de reconstruire l’édifice qui avait été installé dans la ville en 1853.

Près de deux siècles d’Histoire qui partent en fumée. Un violent incendie a détruit l'église réformée de South Bushwick, construite en 1853 à Brooklyn (Etats-Unis) ce vendredi vers 13h30.

Les images impressionnantes du brasier ont été largement relayées sur les réseaux sociaux.

A historic 174-year-old church in South Bushwick, Brooklyn, New York City, was consumed by a large blaze, causing significant damage, and the fire is still burning. pic.twitter.com/MS7MjXZn6d — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 19, 2026

Au total, 63 véhicules et près de 200 pompiers ont été mobilisés. L’incendie a été maitrisé mais il n’est pas encore complètement éteint, selon ABC7 New York, précisant qu’un pompier a été légèrement blessé lors de l’intervention.

«L’église sera reconstruite»

La procureure générale Leticia James a assuré que l'église recevrait les fonds nécessaires à sa reconstruction via des subventions gouvernementales.

«En ce jour où nous célébrons la liberté, cette église historique s'est effondrée. Mais comme nous le savons dans notre foi, l'église est plus qu'un bâtiment. L'église est intérieure. Et c'est pourquoi cette église se reconstruira», a affirmé cette dernière.

Les causes de ce vaste incendie demeurent inconnues à ce stade de l’enquête.