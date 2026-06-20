États-Unis/Italie : Tout comprendre à la brouille entre Donald Trump et Georgia Meloni

Donald Trump a affirmé à de nombreuses reprises que Giorgia Meloni l'aurait «supplié» de prendre une photographie avec lui lors du sommet du G7. Une information réfutée par la Première ministre italienne, qui a donné lieu à une dispute publique.

Qui dit vrai ? Donald Trump et Giorgia Meloni sont entrés, cette semaine, dans une véritable dispute diplomatique rendue publique sur les réseaux sociaux. L'objet de l'altercation ? Une photographie.

Le président américain a affirmé dans une interview téléphonique accordée à la chaîne télévisée italienne «La7» plus tôt cette semaine, que la Première ministre italienne aurait «supplié» de prendre une photographie avec lui lors du sommet du G7.

Giorgia Meloni a réfuté cette information. La Première ministre italienne a diffusé vendredi 19 juin sur X une vidéo dans laquelle elle s'est dite «consternée» par les déclarations «totalement inventées» du président américain. «Je ne comprends pas pourquoi le président des États-Unis se comporte ainsi envers ses propres alliés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois», a-t-elle déclaré.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

accusée de ne pas soutenir les états-unis

Donald Trump ne lâche pas l'affaire et a enfoncé le clou ce samedi, écrivant sur son réseau Truth Social : «Meloni a demandé, encore et encore, une photo avec moi pendant la réunion du G7 en France».

Le président américain laisse sous-entendre que cette brouille serait liée à un manque de soutien de la part de l'Italie envers les États-Unis. «Giorgia Meloni se débrouille mal en Italie en matière de popularité, peut-être parce qu'elle a tourné le dos aux États-Unis d'Amérique, un pays qui aime et protège vraiment l'Italie», a-t-il ajouté.

Le président octogénaire regrette le manque d'implication de l'Italie dans la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. «Elle ne nous a même pas laissé utiliser les pistes d'atterrissages ou les tarmacs, un désagrément important», a-t-il poursuivi, à propos du refus fin mars de l'Italie d'autoriser des avions de combat américains engagés dans la guerre au Moyen-Orient à atterrir sur une base en Sicile.

«Maintenant que les États-Unis ont vaincu l'Iran militairement, elle veut de nouveau être amis afin de voir sa côte remonter. Non merci!!!», conclut Donald Trump dans son message.

À l'issue du sommet du G7 à Evian, mercredi, Giorgia Meloni avait pourtant évoqué un «climat très positif» et «aucune friction» entre elle et Donald Trump. Elle avait toutefois ajouté qu'avec le président américain, ils avaient tous deux «un caractère bien trempé».

Une réunion annulée entre les états-unis et l'italie

À la suite de l'interview donnée par Donald Trump, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé annuler sa visite aux États-Unis, prévue les 21 et 22 juin, et a condamné des «propos graves et offensants».

Par conséquent, une conférence sur les liens d'affaires entre les États-Unis et l'Italie, qui devait avoir lieu lundi à Miami en présence du ministre italien et du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, a été annulée, a annoncé vendredi le département d'Etat américain.

Giorgia Meloni, élue en octobre 2022 à la tête d'un gouvernement de coalition ultraconservateur, était jusqu'alors l'une des plus proches alliées de Donald Trump sur le Vieux Continent, s'efforçant souvent de jouer un rôle de médiatrice entre les positions divergentes des États-Unis et de l'Europe.