Après la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran en réaction aux attaques israéliennes au Liban, les États-Unis ont menacé d’imposer un péage américain en cas d’échec des négociations au bout des 60 jours de cessez-le-feu prévus actuellement.
«Il n'y aura AUCUN PEAGE dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, et il n'y aura AUCUN péage après l'expiration de la période de 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les États-Unis d'Amérique, si un accord n'était pas trouvé, pour les services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient et à des fins de remboursement des coûts passés, présents, et futurs», a ainsi écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Ce samedi, l’armée israélienne a annoncé la mort d’un soldat lors de combats dans le sud du Liban, portant à cinq ses pertes dans le pays voisin depuis la conclusion d'un accord irano-américain pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le sergent-chef Nir Ben Ari est «tombé au combat», a ainsi indiqué l’armée, au lendemain de la mort de quatre autres soldats israéliens lors d’affrontements avec le Hezbollah libanais soutenu par l’Iran.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la tenue ce dimanche en Suisse de discussions «techniques» américano-iraniennes en présence de représentants du Pakistan et du Qatar, pays médiateurs.
Les négociateurs iraniens ont quitté le pays samedi pour la Suisse, a de son côté annoncé un média d'Etat. Le protocole d'accord conclu cette semaine par Téhéran et Washington prévoit le lancement de tractations d'une durée de 60 jours en vue de parvenir à un accord final, qui seront centrées sur le programme nucléaire iranien.
Ce samedi, le ministère des Affaires étrangères de l’Iran a prévenu les États-Unis que le protocole d'accord conclu entre les deux pays serait «en danger» si ses provisions n'étaient pas appliquées rapidement.
«L'autre partie doit prendre les mesures nécessaires dès que possible, ou alors le protocole d'accord tout entier», qui prévoit notamment la cessation des hostilités au Liban «sera en danger», a ainsi affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence officielle Irna.
Le commandement central de l'armée iranienne a annoncé samedi qu'il avait de nouveau fermé le détroit d'Ormuz, en réaction aux attaques d'Israël dans le sud du Liban violant selon lui le protocole d'accord conclu avec les États-Unis.
«Il est par la présente annoncé que le détroit d'Ormuz sera fermé au trafic maritime (...) cette première mesure est une réponse à la violation des engagements par l'ennemi», a déclaré l'état-major central Khatam-al Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'État. «Si l'agression se poursuit, d'autres mesures seront planifiées et mises en œuvre pour contraindre l'ennemi à respecter ses obligations», a-t-il ajouté.
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L'armée israélienne a dit samedi viser des positions du Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, en riposte à des attaques contre ses soldats déployés dans cette partie du Liban, malgré l'annonce de cessez-le-feu survenue la veille.
"Dans la nuit, l'organisation terroriste Hezbollah a tiré plus de 50 projectiles contre les forces israéliennes dans le sud du Liban", indique un communiqué militaire. "A la suite de ces attaques, Tsahal (armée israélienne, NDLR) frappe des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du pays".
Un député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, a affirmé samedi que le mouvement pro-iranien avait "le droit" de répondre aux attaques israéliennes, au moment où Israël poursuit ses frappes sur le Liban malgré l'annonce d'un nouveau cessez-le-feu la veille.
"Il est question d'un cessez-le-feu. Pour nous, ce qui importe, c'est que l'ennemi respecte pleinement et totalement ce cessez-le-feu, et qu'il ne tente pas d'attaquer notre pays et nos villages, ni d'occuper de nouvelles positions", a déclaré M. Fadlallah dans un communiqué, ajoutant que "la résistance a pleinement le droit de faire face à cet ennemi lorsqu'il nous attaque, car c'est lui l'agresseur et l'occupant".
L'émissaire américain Steve Witkoff est en route pour la Suisse pour y mener des discussions avec l'Iran, ont rapporté des médias américains, après le report des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.
M. Witkoff est en route pour la Suisse, a indiqué le média Axios vendredi, citant un responsable américain sous couvert d'anonymat.
Son déplacement intervient alors que "les Etats-Unis et l'Iran s'efforcent de remettre sur les rails les discussions techniques" à la suite du protocole d'accord signé mercredi entre les deux pays, a rapporté CNN.
L'envoyé de Trump, Jared Kushner, est également attendu en Suisse pour des pourparlers, ont indiqué Axios et CNN, citant tous deux des responsables américains.
De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait cinq morts samedi, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI, malgré l'annonce la veille d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Les frappes ont visé plus d'une douzaine de localités après minuit et samedi matin, tuant trois personnes à Arab Salim, une à Deir Zahrani et une autre à l'entrée de Dweir, selon l'agence ANI.