Guerre au Moyen-Orient : l’Iran annonce «fermer» le détroit d’Ormuz en réponse aux attaques israéliennes au Liban

L'Iran a annoncé samedi «fermer» à nouveau le détroit d'Ormuz en représailles aux attaques israéliennes au Liban, tandis que Donald Trump a menacé d'imposer un péage dans ce passage stratégique si les négociations entre Washington et Téhéran venaient à échouer.

Une menace particulièrement dissuasive dans ce contexte de crise économique mondiale. L'Iran a annoncé samedi «fermer» à nouveau le détroit d'Ormuz en représailles aux attaques israéliennes au Liban.

Le commandement central de l'armée iranienne a annoncé que «le détroit d'Ormuz serait fermé au trafic maritime», une «première mesure en réponse à la violation des engagements par l'ennemi». Il a menacé «d'autres mesures» si nécessaire «pour contraindre l'ennemi à respecter ses obligations» contractées dans le protocole d'accord irano-américain signé mercredi.

Malgré son annonce, Téhéran n'a pas semblé vouloir rompre les discussions en vue d'un accord définitif sur la fin du conflit, qui doivent commencer en Suisse dimanche en présence de représentants du Qatar et du Pakistan. Islamabad a confirmé la tenue de ces «pourparlers techniques» dimanche à Bürgenstock, près du lac de Lucerne.

Le protocole d'accord prévoit le lancement de tractations d'une durée de 60 jours en vue de parvenir à un accord final, qui seront centrées sur le programme nucléaire iranien.

Donald Trump menace d’instaurer un péage

Donald Trump a de son côté menacé d'appliquer un péage dans le détroit en cas d'échec des discussions avec l'Iran.

«Il n'y aura AUCUN PEAGE dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, et il n'y aura AUCUN péage après l'expiration de la période de 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les Etats-Unis d'Amérique, si un accord n'était pas trouvé, pour les services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient et à des fins de remboursement des coûts passés, présents, et futurs», a assuré le président américain sur Truth Social.

L'Iran avait verrouillé au début de la guerre cette voie maritime par laquelle transitaient auparavant quelque 20% des hydrocarbures mondiaux, provoquant un emballement des cours du pétrole, ainsi que des pénuries. Téhéran a également évoqué la possible mise en place de «frais» de service maritime pour les navires voulant y transiter.

La réouverture du détroit a constitué l'un des points clés du protocole d'accord, qui prévoit une fin des hostilités sur l'ensemble des théâtres, y compris au Liban, Téhéran ayant insisté sur ce dernier élément.

Plus de 4.000 morts au Liban

Malgré le texte américano-iranien, et une nouvelle annonce de cessez-le-feu vendredi, Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah s'affrontent depuis deux jours dans le sud du Liban, où les opérations israéliennes ont fait au moins 24 morts samedi.

Les opérations israéliennes au Liban ont fait 4.057 morts depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël le 2 mars, a annoncé samedi le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne annoncé qu'un de ses soldats avait été tué samedi lors de combats dans le sud du Liban, portant à cinq ses pertes dans le pays depuis la conclusion de l'accord préliminaire irano-américain.

Israël, qui occupe une partie du sud, a indiqué viser des positions du Hezbollah en représailles à des attaques contre ses troupes.