«Ses mains transmettent un pouvoir en moi» : un prêtre chasseur de démon s'attire les foudres de l'Eglise au Portugal

Près du sanctuaire de Fatima, au Portugal, des rituels présentés comme des séances d'exorcisme attirent chaque mois des dizaines de fidèles. Menées par Francisco Marques, un jeune homme de 27 ans se présentant comme prêtre, ces pratiques suscitent une vive inquiétude de l'Eglise catholique.

Des cris, des pleurs et des corps qui s'effondrent au sol sous l'imposition des mains. Dans une salle aménagée au sous-sol d'un centre commercial du centre du Portugal, plus d'une dizaine de personnes participent chaque mois à une retraite spirituelle pas comme les autres, convaincues d'assister à des séances capables de «chasser les démons».

À seulement 27 ans, Francisco Marques s'est forgé une réputation singulière auprès de nombreux croyants portugais. Grand, au visage pâle et vêtu d'une soutane noire avec un col romain, il se présente comme prêtre et affirme disposer d'un don lui permettant de délivrer les personnes possédées par des forces démoniaques. Il est à la tête de la «Prélature Saints Pierre et Paul», une structure créée en 2006 mais non reconnue par l'Eglise catholique.

Au cours de ces rassemblements, les fidèles défilent devant lui tandis qu'il pose ses mains sur leur front. Plusieurs d'entre eux, majoritairement des femmes, s'effondrent alors au sol avant d'être pris en charge par des assistants. Certains participants assurent ressentir une profonde sensation de paix et de libération après ces rituels, persuadés que Francisco Marques est doté d'un pouvoir spirituel particulier.

L'eglise dénonce des pratiques dangereuses

Ces cérémonies sont toutefois loin de faire l'unanimité. Le diocèse de Leiria-Fatima s'est publiquement démarqué de cette organisation, rappelant que l'exorcisme est un rite extrêmement encadré dans l'Eglise catholique et qu'il doit être pratiqué avec une grande prudence.

L'évêque José Ornelas estime que ces rassemblements risquent de donner l'image d'un «gourou» exerçant un pouvoir surnaturel et met en garde contre une possible exploitation de personnes en situation de détresse psychologique ou spirituelle.

De son côté, Francisco Marques affirme être victime d'une campagne de diffamation. Il assure que ses séances sont gratuites et financées uniquement par les dons des croyants, tout en proposant à la vente des ouvrages, du sel «exorcisé», de l'eau bénite et différentes onctions préparées par ses soins. Il a également saisi la justice pour défendre ce qu'il considère être son honneur face aux accusations portées contre lui.