Brésil : Il se coupe le pied volontairement et affirme avoir été enlevé afin de toucher 250.000 euros d’assurance

Pensant profiter d’une grosse indemnisation de la part de son assurance, un homme a prétendu avoir été enlevé et s'être fait mutiler par un cartel. Mais le dépôt simultané de demandes d’indemnisation a alerté les compagnies d’assurances qui ont très vite soupçonné la fraude.

Parfois, l’argent peut faire tourner la tête et pousser les gens à commettre des actes insensés. Au Brésil, dans l’État de Bahia, un homme a simulé un enlèvement dans l’espoir de toucher une somme faramineuse de la part de l’assurance.

En juillet 2019, celui qui travaillait comme assistant administratif technique à l’Université fédérale du Recôncavo da Bahia, a été retrouvé gravement blessé dans un champ. Ce dernier avait affirmé avoir été enlevé par un cartel et torturé à la machette. Non loin du champ, un sac de sport dans lequel le pied de l’homme et ses affaires personnelles ont été retrouvés par les forces de l’ordre.

L’homme soupçonné de fraude

Quelques jours seulement après l’accident, l’homme a déposé plusieurs demandes d’indemnisation auprès de multiples assurances. Ces demandes, particulièrement nombreuses, avoisinaient les 1,5 million de real brésiliens, soit plus de 250.000 euros. Un montant qui n’a pas échappé au système de surveillance des assurances. Dès lors, une enquête a été ouverte afin d’analyser les opérations de l’homme. Et le résultat a été jugé troublant.

En 2025, plusieurs années après «l’enlèvement», le tribunal a finalement délibéré en affirmant qu'en se basant sur les récits incohérents de l’homme et sur ses rapports médicaux, ce dernier avait tout orchestré pour toucher des indemnités. Jugé récemment, l’homme a finalement été condamné à 720 heures de travail d’intérêt général et à une amende de 1.280 euros.