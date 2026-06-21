Brésil : le chef autochtone Raoni en soins intensifs

Le leader autochtone Raoni Metuktire a été opéré d'une occlusion intestinale et se trouve en soins intensifs dans l'hôpital de São Paulo.

Une intervention «sans complication». Dans un communiqué, l'hôpital de São Paulo a indiqué que le cacique Raoni, l'emblématique défenseur de la forêt amazonienne, se trouve en soins intensifs après une intervention chirurgicale pour une occlusion intestinale, survenue samedi 20 juin.

Dimanche 14 juin, l'homme de 94 ans avait été hospitalisé et placé en soins intensifs à Sinop, dans l'État amazonien du Mato Grosso, après avoir présenté un état grave, dont des vomissements, des douleurs abdominales et des crachats de sang. Il avait ensuite été transféré à l'hôpital de São Paulo ce vendredi.

Deux séjours à l'hôpital en mai

Dans un nouveau bulletin médical, l'hôpital indique que Raoni «a subi une intervention chirurgicale de désobstruction, réalisée selon une technique mini-invasive, afin de rétablir le transit intestinal». Il reçoit des antibiotiques et des soins de support, selon les médecins.

Raoni avait déjà fait deux séjours à l'hôpital en mai, d'abord pour soigner une hernie, puis pour des problèmes respiratoires et cardiaques.