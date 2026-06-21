Brexit, 10 ans après : explosion de l'immigration, commerce en berne... Les chiffres témoignent d'un bilan contrasté

Dix ans après le référendum du 23 juin 2016, le Brexit continue de transformer le Royaume-Uni. Immigration, commerce, économie : les chiffres dressent un bilan contrasté entre promesses initiales et réalités.

Dix ans après le vote en faveur du Brexit, le Royaume-Uni présente un visage en demi-teinte. La sortie du marché unique européen a profondément modifié les flux migratoires et les échanges commerciaux, alors que l'économie britannique affiche une trajectoire plus nuancée qu'attendu.

Une forte hausse de l'immigration hors UE

L'une des principales promesses des défenseurs du Brexit consistait à reprendre le contrôle des frontières britanniques. Si cet objectif s'est traduit par une chute spectaculaire de l'immigration en provenance de l'Union européenne, il s'est accompagné d'une forte hausse des arrivées issues du reste du monde.

Entre 2012 et 2016, les ressortissants européens représentaient près de 80 % de l'immigration nette vers le Royaume-Uni, avec environ 250.000 personnes supplémentaires chaque année. Après le référendum, cette tendance s'est rapidement inversée. L'immigration nette en provenance de l'UE est passée de 253.000 personnes en 2016 à seulement 70.000 en 2020, avant de devenir négative après l'entrée en vigueur effective du Brexit.

Dans le même temps, l'immigration hors Union européenne a fortement progressé, atteignant un pic d'un million de personnes en 2023. Si les flux se sont ensuite réduits, ils restent aujourd'hui la seule source de croissance migratoire du pays, avec une immigration nette globale estimée à 308.000 personnes en 2025.

Une économie résiliente

Sur le plan économique, le scénario catastrophe annoncé par les opposants au Brexit ne s'est pas matérialisé. Selon les données de l'OCDE, le Royaume-Uni a globalement suivi l'évolution des autres grandes économies développées après le référendum, même s'il a progressivement perdu du terrain face aux États-Unis ou au Canada.

Un commerce fragilisé

Le commerce avec l'Union européenne apparaît en revanche plus affecté. Les exportations britanniques de marchandises vers les pays membres ont reculé d'environ 20 milliards de livres sterling (environ 23 milliards d'euros) entre 2016 et 2025, tandis que les importations en provenance du continent ont moins diminué, accentuant le déficit commercial avec l'UE.

Les échanges avec les pays hors Union européenne n'ont pas permis de compenser cette baisse. Seule la progression des exportations de services, notamment dans les secteurs financiers et numériques, a soutenu les performances globales du commerce extérieur britannique.