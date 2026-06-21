Ecosse : un homme arrêté dans une série de possibles attaques antimusulmans (vidéo)

Un homme a été arrêté par la police écossaise après une série de «violentes attaques» survenues ce vendredi soir à Edimbourg (Ecosse) et qui ont fait cinq blessés. Ces actes seraient potentiellement antimusulmans, l’antiterrorisme a été saisi.

Des actes sévèrement dénoncés par la classe politique. En Ecosse, un homme a été arrêté pour sa probable implication dans une série de «violentes attaques» survenues ce vendredi soir à Edimbourg.

L’agence Press Association a indiqué, citant la police, que l’homme est un Ecossais âgé de 36 ans et qu’il a été «inculpé en lien» avec les incidents de vendredi. Par ailleurs, il sera «présenté au tribunal en temps voulu».

Scottish man arrested after stabbing 5 people in anti Muslim spree pic.twitter.com/nmWdutwm8N — Daily Loud (@DailyLoud) June 21, 2026

Une vidéo diffusée en ligne montre un homme torse nu, qui pourrait être le suspect, errant dans les rues de la capitale écossaise, muni d'une arme. La police antiterroriste «mène l'enquête», a précisé la police écossaise dans un communiqué.

Les attaques pourraient avoir un motif antimusulman. Sur les images de son arrestation, on peut entendre l'homme vociférer : «Il est temps d’en finir. Je protège le pays contre ces p*tains de musulmans minables qui violent nos jeunes filles, qui violent tous nos enfants. Ça suffit !»

🚨 BREAKING: A 36-year-old white Scottish man is being investigated by Counter Terrorism Police after five people were stabbed in Edinburgh



He said after his arrest: "I'm protecting the country from these fucking Muslim bastards raping our young daughters" pic.twitter.com/ssrecw0hgi — Politics UK (@PolitlcsUK) June 20, 2026

Face à ces actes, les dirigeants politiques britanniques et écossais ont condamné ces incidents en en premier lieu le Premier ministre, Keir Starmer, qui a réagi dans un message publié sur X. «Le suspect semble avoir agi sous l’emprise de la haine antimusulmane. Je ne tolérerai pas cela : il sera puni avec toute la rigueur de la loi», a-t-il ainsi déclaré.

Absolutely appalling.



No one should face violence on our streets. The suspect appears to be motivated by anti-Muslim hatred. I will not tolerate this - he will face the full force of the law.



My thoughts are with those who are injured and I thank the police and the emergency… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 20, 2026

«Il n'y a pas de place pour la violence, le racisme ou l'intolérance dans notre pays», a de son côté commenté le Premier ministre écossais John Swinney, se disant «profondément préoccupé».

Des attaques à proximité d’une mosquée

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, s'est dite, pour sa part, «horrifiée», ajoutant qu'il n'y avait «pas de place pour la haine et la violence à l'encontre des musulmans».

La police a reçu ce vendredi soir de multiples appels d'urgence signalant «des attaques violentes, incluant menaces, vols et actes de vandalisme.» Selon la BBC, les attaques ont commencé à proximité d'une mosquée.

Deux hommes ont d'abord été blessés à Sighthill, une banlieue à l'ouest d'Edimbourg, puis transportés à l'hôpital, a expliqué la police. Trois autres ont ensuite été attaqués ailleurs, avant que des policiers n'arrêtent le suspect, a-t-elle poursuivi.

Les victimes, âgées de 22 ans, les autres de 24, 27 et 39 ans, ont subi diverses blessures. Trois d’entre elles ont été hospitalisées mais leur vie n'est pas en danger, a souligné la police.

L'Association écossaise des mosquées et l'ONG antiraciste MEND, qui lutte contre l'islamophobie, a assuré que plusieurs des victimes sont musulmanes. Selon MEND, la vidéo de l'homme torse nu le montre également en train de crier qu'il faut «protéger le pays» des musulmans.

Ces agressions surviennent dans un contexte de tensions accrues au Royaume-Uni à propos de l'immigration. La capitale nord-irlandaise, Belfast, a connu deux nuits de graves troubles la semaine dernière après qu'une violente attaque au couteau, pour laquelle un Soudanais a été inculpé, a été filmée, avant que la vidéo ne devienne virale.