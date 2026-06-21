Depuis mercredi 17 juin, les pompiers luttent contre les flammes, après l'incendie d'un entrepôt à Los Angeles. La ville a déclenché l'état d'urgence.

«Garantir que la ville dispose des ressources dont elle a besoin». Samedi 20 juin, l'état d'urgence a été déclaré dans la ville de Los Angeles, après qu'un feu s'est déclaré dans un entrepôt de produits surgelés de 46.400 mètres carrés, ce mercredi.

Si le feu a été circonscrit à l'entrepôt, il continue néanmoins de brûler, dégageant des fumées à l'odeur de plastique carbonisé. La combustion d'isolant, une potentielle fuite d'ammoniac et la fonte de panneaux solaires ont compliqué les opérations, selon les autorités.

Les habitants appelés à rester chez eux

Sur Facebook, le service d'incendie de Los Angeles a fait savoir que «l'odeur de fumée s'est propagée dans la majeure partie de la ville, et nous encourageons tout le monde à limiter autant que possible son exposition». Les habitants du quartier de Boyle Heights, dans l'est de Los Angeles, ont d'abord été invités à rester chez eux, à fermer leurs fenêtres et à éviter de respirer l'air ambiant.

Les autorités avaient ouvert des centres d'accueil accessibles 24 heures sur 24 pour les personnes ne pouvant pas éviter la fumée. Mais les pompiers ont depuis levé ces consignes, affirmant que la fumée n'est pas toxique et est similaire à celle d'un incendie de bâtiment classique.

Des répercussions à long terme ?

Pour autant, les responsables de la qualité de l'air ont tout de même émis des avertissements, recommandant aux habitants des zones touchées d'éviter toute activité en extérieur.

Dans un communiqué, la conseillère municipale Ysabel Jurado, s'est inquiétée des répercussions à long terme sur la santé des riverains : «Les habitants ont dû supporter plusieurs jours de fumée, des consignes de confinement sur place, des perturbations de leur vie quotidienne et des interrogations persistantes sur les répercussions de cette situation sur leur santé et leur bien-être.»