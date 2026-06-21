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En directGuerre au Moyen-Orient : après les pourparlers en Suisse, la délégation iranienne «reste engagée» dans les discussions

Plusieurs délégations se sont réunies en Suisse ce dimanche. [Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran concernant l'accord de paix entre les deux pays ont commencé ce dimanche depuis la Suisse. Le vice-président américain JD Vance est arrivé sur place dans la nuit. Suivez notre direct.
L’Iran reste engagé

Alors que des pourparlers avaient lieu ce dimanche en Suisse, la délégation iranienne a déclaré rester «engagée» dans les discussions.

Les Etats-Unis doivent «peser leurs mots»

Ce dimanche, après un message du président américain Donald Trump, l’Iran a conseillé aux États-Unis de «peser leurs mots».

Israël restera au Liban «aussi longtemps que nécessaire»

Ce dimanche, Benjamin Netanyahou a assuré que l’armée israélienne restera dans le sud du Liban «aussi longtemps que nécessaire». 

Il a également indiqué qu’il ne permettra jamais à l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire.

le président dit que son pays ne cherche pas la bombe nucléaire mais ne renoncera pas à l'enrichissement

Plus d'informations à venir...

L'Iran affirme que le Liban sera le "principal" sujet discuté avec les Etats-Unis

L'Iran a déclaré dimanche que la situation au Liban, où l'armée israélienne combat le Hezbollah soutenu par Téhéran, serait le "principal" sujet des pourparlers avec les Etats-Unis organisés en Suisse dans la journée.

"Le régime sioniste (Israël, NDLR) continue de violer ses engagements au Liban. Cette question sera le principal sujet des discussions d'aujourd'hui", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Les médiateurs pakistanais sont arrivés en Suisse pour les pourparlers Etats-Unis/Iran

Les médiateurs pakistanais, le Premier ministre Shehbaz Sharif et le chef de l'armée Asim Munir, sont arrivés dimanche en Suisse où ils vont piloter dans la journée les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, a annoncé la diplomatie pakistanaise sur X.

Le vice-président américain, JD Vance, et le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf doivent prendre part à ces pourparlers indirects pour trouver une paix durable au Moyen-Orient, qui doivent se tenir dans l'hôtel de luxe du Bürgenstock, près du lac de Lucerne.

Le vice-président américain JD Vance est arrivé en Suisse pour les pourparlers avec l'Iran

Le vice-président américain JD Vance est arrivé dimanche en Suisse, où doivent avoir lieu des pourparlers avec l'Iran pour une fin durable de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué son porte-parole.

M. Vance et son épouse ont atterri à 05H59 locales (03H59 GMT) sur la base aérienne d'Emmen, près de Lucerne dans le centre de la Suisse, selon ce porte-parole.

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont démarrer en Suisse ce dimanche

Les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran pour trouver une paix durable au Moyen-Orient doivent débuter dimanche dans un hôtel de luxe des Alpes suisses, quatre jours après la signature d'un protocole d'accord, déjà malmené, pour mettre fin aux hostilités.

Ces pourparlers, centrés sur le programme nucléaire iranien, sont prévus pour une durée renouvelable de 60 jours. Avant-même qu'ils ne commencent, les écueils se sont accumulés, avec la poursuite des combats au Liban malgré une clause de l'accord prévoyant la fin des hostilités sur tous les fronts sans exception, et l'annonce par Téhéran d'une refermeture du détroit d'Ormuz en représailles.

Le vice-président américain, JD Vance, a atterri tôt dimanche matin sur la base aérienne d'Emmen, près de Lucerne dans le centre de la Suisse, selon son porte-parole.

IranEtats-UnisNégociations

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