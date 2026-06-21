Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont démarrer en Suisse ce dimanche

Les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran pour trouver une paix durable au Moyen-Orient doivent débuter dimanche dans un hôtel de luxe des Alpes suisses, quatre jours après la signature d'un protocole d'accord, déjà malmené, pour mettre fin aux hostilités.

Ces pourparlers, centrés sur le programme nucléaire iranien, sont prévus pour une durée renouvelable de 60 jours. Avant-même qu'ils ne commencent, les écueils se sont accumulés, avec la poursuite des combats au Liban malgré une clause de l'accord prévoyant la fin des hostilités sur tous les fronts sans exception, et l'annonce par Téhéran d'une refermeture du détroit d'Ormuz en représailles.

Le vice-président américain, JD Vance, a atterri tôt dimanche matin sur la base aérienne d'Emmen, près de Lucerne dans le centre de la Suisse, selon son porte-parole.