Inde : 2,2 millions d’étudiants contraints de repasser leur examen de médecine à cause de la fuite d’un sujet

Après que le sujet de cet examen de médecine a fuité, 2,2 millions d’étudiants devront repasser cette évaluation ce dimanche en Inde. Face à cette injustice, nombreux sont ceux qui ont manifesté dans les rues.

C’est une annonce qui a suscité une vague de colère dans le pays. En Inde, près de 2,2 millions d’étudiants devront repasser leur examen de médecine ce dimanche après-midi, après l'annulation de la précédente session en raison d'une fuite de sujet. Initialement prévue en mai dernier, la session d’examen avait dû être annulée puis reportée après que de nombreuses informations sur le sujet ont circulé sur un canal Telegram.

Dès lors, ce National Eligibility Entrance Test (NEET), qui a pour but de faciliter l’entrée dans les facultés de médecine indiennes, a dû être entièrement refait par le corps professoral par souci d’équité. Très sélectif, ce test est effectué par des millions d’étudiants chaque année et n’offre que 100.000 places en premier cycle.

Un dispositif de sécurité massivement déployé

Afin d’éviter une nouvelle fuite du sujet, l'Agence nationale des examens a déclaré avoir mis en place un «dispositif de sécurité à plusieurs niveaux afin de garantir un examen équitable et transparent». Cela comprend, entre autres, une authentification biométrique, une surveillance vidéo assistée par IA et une géolocalisation par GPS des sujets d'examen.

Les autorités ont également restreint l’accès à l’application Telegram afin d’éviter une nouvelle tentative de triche. Près de 200.000 agents, dont des policiers, ont aussi été déployés aux abords des lieux d’examen. Le Bureau central d'enquête indien (CBI) a indiqué avoir arrêté le cerveau présumé de la fuite de sujet. Il a été révélé que ce dernier n’était autre qu’un professeur de chimie.