Un adolescent de 16 ans s’enferme dans un locker pour s’amuser et reste bloqué dans un casier de moins d’un mètre cube

Un adolescent s’est retrouvé piégé dans un locker alors qu’il s’amusait avec ses amis. La porte du casier s’est refermée brutalement sur lui si bien qu’il a été contraint d’attendre les secours, recroquevillé dans un compartiment de moins d’un mètre cube.

Ce qui devait être une blague a rapidement viré à la panique. En Allemagne, dans la région de Saxe, un groupe de jeunes s’est amusé à se cacher dans des casiers connectés. Seulement, lorsqu’un des adolescents est entré dans un des lockers du point relais, ce dernier s’est automatiquement refermé, sans que le jeune homme ne puisse l’empêcher. Si ses amis ont trouvé la situation cocasse, ils ont très vite compris qu’il ne leur était pas possible de rouvrir la porte.

Les jeunes ont tenté de forcer la porte afin de libérer leur ami, en vain. Avec la technologie reliée à l’intelligence artificielle, les lockers DHL sont sécurisés et donc impossibles à ouvrir, à moins de faire appel à une assistance spécifique. Désemparés, les lycéens n’ont donc pas eu d’autres choix que d’appeler les pompiers.

bloqué dans un casier très étroit

En attendant les secours, le jeune homme enfermé s’est retrouvé recroquevillé sur lui-même dans un casier relativement étroit pour un humain. Même si le casier était réservé aux colis extra-larges, les dimensions maximales étaient de 75 x 60 x 40 cm. Soit un équivalent de 0,18 m³, rapporte le média allemand BILD.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur le lieu de l’incident, ils ont d’abord tenté de contacter le service client du point relais afin de déverrouiller à distance le locker. Mais au vu de cette situation spéciale, le service clientèle, dirigé par une intelligence artificielle, n’a pas réussi à identifier le problème et à ouvrir le casier. Les pompiers ont donc dû employer la manière forte et enfoncer la porte afin de libérer l’adolescent. Ce dernier a finalement pu être mis hors de danger quelques minutes plus tard et retrouver ses parents, le tout sans avoir été blessé.