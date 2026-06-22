Brexit, 10 ans après : l'avenir du Royaume-Uni s’écrit-il encore loin de l’Union européenne, malgré des résultats politiques contrastés et une opinion populaire renversée ?

Dix ans jour pour jour après le Brexit, le Royaume-Uni se pose la question d’un retour dans l’UE. Si la volonté du peuple semble avoir changé, les chiffres montrent que le pays a eu du mal à se tenir réellement éloigné des 27, avec des résultats politiques pour le moins contrastés.

Après le Brexit, le «Breturn» ? Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni décidait, par référendum, de sa sortie de l’Union européenne. Dix ans après, le pays qui vient de voir son Premier ministre Keir Starmer démissionner, a des remords. Mais les 27 ne semblent pas prêts à lui ouvrir les bras de sitôt. Ces derniers mois, les sondages d'opinion ont montré qu'une nette majorité des Britanniques est désormais convaincue que quitter l'UE, par le référendum du 23 juin 2016, était une erreur.

Les mots ont bien changé, en dix ans, au Royaume-Uni. Alors que le Brexit était dans toutes les bouches, on entend désormais régulièrement des «Bregret», «Breturn», ou encore des «Breunion» pour évoquer le retour des Britanniques au sein des 27. Au-delà des jeux de mots, force est de constater que les résultats du Brexit n’ont pas été à la hauteur des espérances de ses partisans, et que la question d’un retour en arrière nourrit de vifs débats politique outre-Manche.

Une immigration hors UE qui explose

Et pour cause : les partisans du Brexit promettaient que le pays reprendrait le contrôle de ses frontières. Si l'immigration européenne a plongé depuis, celle en provenance de pays hors UE a explosé. Entre 2012 et 2016, les ressortissants de l'UE constituaient environ 80% de l'immigration, soit près de 250.000 personnes par an, selon l'Office national des statistiques (ONS). Sur la même période, l'immigration hors UE était comprise entre 61.000 et 90.000 personnes par an.

Après le référendum, l'immigration venue de l'UE a chuté, de 253.000 en 2016 à 70.000 en 2020. L'immigration de pays hors UE a elle au contraire doublé de 90.000 en 2016 à 186.000 en 2019. Après 2021 et l'entrée en vigueur du Brexit, la tendance s'est accentuée. L'immigration hors UE a atteint un million de personnes en 2023, tandis que l'immigration européenne est devenue négative : les ressortissants de l'UE quittant le Royaume-Uni sont devenus plus nombreux que ceux y arrivant.

L'immigration globale a depuis baissé au Royaume-Uni, à 308.000 en 2025, et provient toujours entièrement de pays hors UE. Le départ des Polonais, autrefois nombreux sur le territoire britannique, a été le principal facteur dans la baisse de l'immigration européenne. Beaucoup d'entre eux ont été incités au retour par l'économie florissante de leur pays d'origine.

Statut quo sur le plan économique

Les partisans du Brexit affirmaient par ailleurs que la sortie de l'UE aurait peu d'effets économiques, tandis que ses opposants estimaient que quitter le marché commun déclencherait une crise. Selon les chiffres bruts du PIB publiés par l'OCDE, l'économie britannique a suivi globalement l'évolution des autres grandes puissances économiques peu après le référendum de 2016, mais elle a progressivement pris du retard sur les États-Unis et le Canada depuis le début des années 2020.

Le Royaume-Uni a ainsi enregistré des résultats légèrement moins bons que l'UE après le référendum, et a été plus durement touché que ses voisins européens pendant la pandémie. La reprise qui a suivi a été plus forte, avec une croissance du PIB britannique supérieure à celle de l'UE immédiatement après sa sortie du marché unique en 2021, mais elle a pris un très léger retard par rapport à l'Europe en 2023, 2024 et 2025.

Difficile équilibre commercial

Reste la question du commerce, où les partisans de la sortie du marché unique affirmaient qu'elle permettrait au Royaume-Uni d’échanger davantage avec le reste du monde. Ses opposants estimaient que rompre les liens avec son principal marché mènerait au contraire au désastre. Résultat : les exportations de marchandises vers l'UE ont baissé de 205 milliards de livres en 2016, à 185 milliards de livres en 2025 (environ 214 milliards d'euros), malgré un bref rebond après la pandémie.

Sur la même période, les importations de marchandises en provenance de l'UE n'ont diminué que modestement, creusant le déficit commercial du Royaume-Uni pour les marchandises avec l'UE, passé de 113 milliards à près de 140 milliards de livres, selon les données de l'ONS. Les exportations de marchandises vers les pays non membres de l'UE, restées stables entre 2016 et 2025, n'ont pas compensé cet écart.

En revanche, grâce à la forte croissance des exportations de services vers le monde entier, les exportations totales du Royaume-Uni ont augmenté de 765 milliards à 908 milliards de livres sur la même période. Les importations totales ont toutefois augmenté à un rythme plus élevé, portant le déficit commercial du Royaume-Uni à environ 65 milliards de livres en 2025, soit 3 milliards de plus qu'en 2016.

Quel avenir pour le Royaume-Uni ?

Mais alors que doivent faire les Britanniques et surtout quelle serait la réponse des Européens ? La question reste entière. Alors que le désormais ex-Premier ministre Keir Starmer privilégiait un rapprochement avec les 27 sans évoquer directement un retour dans l’UE, son plus sérieux rival au sein du parti travailliste, Andy Burnham, en pole position pour le remplacer à Downing Street, considère que quitter l'UE était une erreur et a dit qu'il espérait voir un jour son pays réintégrer la famille européenne.

Nigel Farage, le chef de file du parti anti-immigration Reform UK en tête des sondages nationaux depuis des mois au Royaume-Uni, a pour sa part appelé ce lundi à la convocation d'élections législatives après l'annonce de la démission du Premier ministre travailliste Keir Starmer. Lui ne s’est en revanche jamais montré en faveur d’un retour dans l’Union européenne. Selon de récents sondages effectués auprès de la population britannique, les chiffres montrent toutefois une nette majorité «pro-retour».

Du côté des 27, la situation est toute autre. Si aucun pays ne semble opposé au retour du Royaume-Uni, plusieurs responsables politiques ont émis des réserves quant à la volonté réelle des Britanniques de faire les sacrifices nécessaires. Malgré des décennies d'appartenance à l'UE, Londres n'a par exemple jamais participé à l'euro où à l'espace Schengen, et avait même négocié du temps de Margaret Thatcher une ristourne sur sa contribution budgétaire (le fameux «rabais britannique»).

«L'Union européenne a changé»

Sébastien Maillard, expert du groupe de réflexion Chatham House, souligne que depuis le Brexit, les pays de l'UE pro-atlantistes ont perdu un contrepoids influent, notamment face aux ambitions souverainistes de la France. Débarrassée du Royaume-Uni, l'UE s'est d'ailleurs lancée dans une quête d'«autonomie stratégique» et un soutien affiché à la «préférence européenne». «Le Royaume-Uni ne se rend pas compte à quel point l'UE a changé ces dix dernières années», souligne l'expert.

Si la crise du Covid, Donald Trump ou la guerre en Ukraine ont participé à cette évolution, le départ des Britanniques a aussi poussé l'Europe à se réformer, pour ne pas risquer de perdre d'autres membres. Avec un certain succès : la plupart des mouvements populistes ne militent plus aujourd'hui pour quitter l'UE, mais pour la changer de l'intérieur. Autant de changements qui montrent que les 27 ne sont pas pressés d’ouvrir le débat d’un retour immédiat du Royaume-Uni au sein de l’UE.

Britanniques et Européens auront l'occasion de jauger l'état de leur relation lors d'un sommet prévu le 22 juillet à Bruxelles. Après des frictions ces derniers mois, autour de l'industrie de la défense, des droits de douane européens sur l'acier ou du soutien au «made in Europe», plusieurs accords pourraient être signés. Mais il devrait s'agir de petits pas (sur la mobilité des jeunes ou le commerce des produits alimentaires). Loin de la grande réconciliation rêvée par certains outre-Manche.