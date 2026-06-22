Colombie : qui est le nouveau président Abelardo de la Espriella, grand admirateur de Donald Trump ?

Après sa victoire d'une courte tête lors des élections présidentielles en Colombie, Abelardo de la Espriella intrigue. Cet avocat, novice en politique, est notamment connu pour admirer Donald Trump.

Un admirateur de Donald Trump à la tête de la Colombie. Le nouveau président de la Colombie se nomme Abelardo de la Espriella. L'homme âgé de 47 ans est un avocat qui s'est lancé dans la course à la présidentielle en tant que novice à la politique. Après une campagne marquée par ses prises de position fortes contre les narcotrafiquants colombiens, il a réussi à séduire le peuple en l'emportant avec 49,7% des voix, contre 48,7% pour son opposant Ivan Cepeda, philosophe et défenseur des droits humains. Avant de se lancer en politique, Abelardo de la Espriella était l'un des avocats pénalistes les plus médiatiques de Colombie.

Tout au long de la campagne, celui qui est surnommé «Le Tigre» par ses partisans, a connu une ascension fulgurante avec un discours virulent contre les guérillas et le président en place Gustavo Petro, que la Constitution empêchait de briguer un second mandat.

Abelardo de la Espriella incarne une ligne dure face au crime organisé dans un pays qui est le premier producteur de cocaïne au monde. Partisan d'une opposition frontale aux groupes armés liés au narcotrafic, il a juré de poursuivre «sans relâche les bandits, dans le cadre de la Constitution et des lois de la République», et de gouverner pour «tous les Colombiens».

soutenu par les etats-unis

Depuis le début de sa campagne, il possède un soutien de poids : les Etats-Unis. En effet, le nouveau président colombien est aligné sur la ligne politique de Donald Trump, mettant en avant une future collaboration pour venir à bout du narcotrafic. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a vanté sur X une future collaboration «en matière de sécurité» et pour «mettre fin à l'immigration clandestine vers les Etats-Unis».

Le président américain Donal Trump, de son côté, a publié sur son réseau Truth social une photo du nouveau président colombien, accompagnée du message: «il a gagné, et largement!».

Admirateur du président salvadorien Nayib Bukele et de l'Argentin Javier Milei, l'homme d'affaires promet de faire construire des méga-prisons où les détenus seraient nourris «de pain et d'eau», de bombarder les camps de narcotrafiquants avec le soutien des Etats-Unis et d'Israël et de réduire de 40% l'appareil d'Etat.

Une autre particularité d'Abelardo de la Espriella a crevé les yeux depuis le lancement de sa campagne présidentielle : son rapport à l'argent. Là où nombre de professionnels de la politique tendent à cacher tout signe extérieur de richesse, «Le Tigre» lui joue la carte de la franchise. Il a de l'argent, et il n'a pas peur de le montrer, s'exhibant avec des mocassins de la marque Louis-Vuitton et se déplaçant en jet privé. Sa réussite financière fait partie de son personnage politique.

Il prendra ses nouvelles fonctions le 7 août prochain. D'ici là, son adversaire, Ivan Cepeda a assuré qu'il n'accepterait pas la défaite avant le dépouillement final, lequel devrait prendre plusieurs jours. Il entend contester les résultats de 33.000 bureaux de vote.