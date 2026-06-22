Coupe du monde 2026 : au Mexique, la crainte d’un essor de l’exploitation sexuelle

Alors que la Coupe du monde a débuté le 11 juin et attire des foules venues du monde entier, des voix s’élèvent au Mexique pour mettre en garde contre la hausse de l’exploitation sexuelle, notamment des mineurs, dans un pays déjà très exposé à ce fléau.

La face cachée du Mondial. Depuis le coup d’envoi le 11 juin, l’ambiance est à la fête dans les stades mexicains. Pourtant, derrière cette ferveur collective, une inquiétude s’impose, presque à contretemps des célébrations. Car avec la Coupe du monde 2026, une autre dynamique pourrait s’intensifier au Mexique : celle du tourisme sexuel.

Depuis plusieurs semaines, associations et spécialistes alertent sur une crainte que ce fléau ne s'amplifie au cours du Mondial. Début juin, le quotidien mexicain Milenio rappelait que le risque d'une explosion de l'exploitation sexuelle pendant la compétition «n'était pas hypothétique» et que l'«expérience internationale» avait depuis longtemps établi que ce type de rassemblement de masse constituait un facteur aggravant.

20.000 enfants déjà victimes

Des craintes formulées en mai par l'Eglise mexicaine qui a mis en garde contre les risques potentiels liés à la traite des êtres humains, à l'exploitation sexuelle et à d'autres formes de violences pendant ce Mondial.

La situation est d'autant plus préoccupante que le Mexique part d'une réalité déjà alarmante. Noemi Monroy Enriquez, secrétaire académique du Programme universitaire pour les droits humains à l'Université nationale autonome du Mexique, estime que dans un pays où le nombre de victimes de la traite des enfants s'élève à 20.000, les semaines de compétition pourraient faire bondir ce chiffre de façon significative.

Un chiffre vertigineux qui place le pays en deuxième position des destinations de tourisme sexuel impliquant des mineurs, derrière la Thaïlande seulement, comme le soulignait le média La Silla Rota il y a quelques mois.

Pour l'heure, les autorités ont renforcé les contrôles dans les aéroports, les hôtels et les zones touristiques, et mené des opérations spéciales ciblées.