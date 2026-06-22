États-Unis : l’ex-directrice du renseignement américain aurait été sous l'emprise d’une secte

Selon une enquête du Washington Post, Tulsi Gabbard, ancienne directrice du renseignement nommée par Donald Trump et récemment démissionnaire, aurait été sous l’influence d’une secte pendant son mandat.

Une affaire explosive qui secoue les sommets du pouvoir américain. Une vaste investigation du Washington Post met en cause Tulsi Gabbard, ex-cheffe du renseignement américain, accusée d’avoir été sous l’emprise d’un mouvement sectaire durant ses 15 mois à la tête (février 2025 et juin 2026) de l'un des postes les plus sensibles, supervisant notamment la CIA, le FBI et une quinzaine d’agences.

Cette enquête met notamment l'accent sur ses liens étroits avec Chris Butler, fondateur de la Science of Identity Foundation (SIF), une organisation décrite par de nombreux ex-membres comme une secte.

Une pensée dictée

L’enquête s’appuie sur le témoignage de Rebecca Saltzburg, ancienne collaboratrice de Gabbard et ex-adepte du groupe, qui a transmis plus de 25.000 pages de documents internes datant de 2011 à 2017, dont des centaines de mémos détaillant stratégies politiques et éléments de langage.

Selon ces document, Tulsi Gabbard aurait parfois repris presque mot pour mot les recommandations contenues dans ces notes, que ce soit dans ses interventions publiques, ses prises de position ou même dans certaines initiatives législatives. Les mémos ne sont toutefois pas signés et n’identifient jamais explicitement leur auteur.

Une armée de faux comptes en ligne

L’enquête évoque également l’existence d’une organisation chargée d’orchestrer sa défense en ligne, avec l’utilisation de faux comptes pour promouvoir ses idées et contrer ses détracteurs.

Face à ces accusations, les principaux concernés contestent vivement. L’entourage de Tulsi Gabbard dénonce un article reposant sur les affirmations d’une ancienne bénévole «mécontente» et évoque une attaque ciblant sa foi hindoue. La Science of Identity Foundation rejette également ces conclusions.

Reste que les liens entre Tulsi Gabbard et la SIF sont bien réels. L'ancienne proche de Donald Trump a grandi au sein de la communauté SIF à Hawaï et considérait Chris Butler comme son mentor. En 2015, elle a reconnu Chris Butler comme son gourou dans une déclaration vidéo pour un événement anniversaire de l'ISKCON, l'association internationale pour la conscience de Krishna, dont elle fait partie.