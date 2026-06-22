Everest : les autorités indiennes prévoient de lancer une expédition pour rapatrier le corps de l’alpiniste «Green Boots»

Les autorités indiennes s’apprêtent à lancer une expédition visant à rapatrier la dépouille d’un alpiniste qui repose en sommet de l’Everest, à 8.500 mètres d’altitude.

Une mission périlleuse censée résoudre l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’Everest. Depuis maintenant plusieurs décennies, les alpinistes qui gravissent hardiment le versan tibétain du mont peuvent discerner une silhouette aux reflets verts se détacher des cimes enneigées. Observable à quelque 8.500 mètres d’altitude, cette apparition n’appartient toutefois pas au domaine du surnaturel.

Cette silhouette gelée n’est autre que le corps sans vie d’un grimpeur qui arbore des bottes vertes. Comme beaucoup avant lui, cet alpiniste a été victime des conditions éprouvantes de ces hautes altitudes. Climat effroyable, manque d’oxygène ou encore rafales de vent sont autant d’épreuves qui peuvent s’avérer mortelles.

Durant de nombreuses années, ces mêmes conditions hostiles ont empêchées le rapatriement de la dépouille, devenue au fil du temps un repère visuel surnommé «Green Boots». Si l’on sait que l’infortuné a sans doute été victime d’une tempête meurtrière en 1996, il n’a jamais pu être formellement identifié. Trente ans plus tard, cela pourrait bien changer.

Une mission de rapatriement

Pour cause, les autorités indiennes s’apprêtent à mettre sur pied une expédition chargée de rapatrier le corps de «Green Boots» afin d’établir son identité et de lui offrir une véritable sépulture. L’opération doit encore trouver ses volontaires. Pour l’heure, un plan détaillé de mise en œuvre a été transmis par les autorités, dans le cadre d’un appel d’offres.

L’expédition devra compter au moins six sherpas expérimentés, selon ce document consulté par nos confrères du Guardian. Bien que périlleux, l’objectif de cette mission est clair : collecter des données lors de l’ascension, récupérer la dépouille et la transporter à Dehli d’ici le mois d'octobre.

Les spéculations quant à l’identité de «Green Boots» sont multiples. Les autorités indiennes estiment qu’il s’agit sans doute de Dorje Morup, un alpiniste ayant participé à une expédition de la Police des frontières indo-tibétaines, aux côtés de deux autres grimpeurs, en 1996. Tous trois ont tenté l'ascension du sommet sans jamais pouvoir redescendre.

Une tâche ardue

Ce n’est pas la première fois qu’une telle mission de rapatriement est évoquée. En 2007, l’alpiniste Britannique Ian Woodall avait ainsi organisé une expédition visant à récupérer les dépouilles de plusieurs victimes de l’Everest, dont «Green Boots». Les conditions météorologiques l’en avaient finalement empêché.

Aussi, cette nouvelle expédition laisse nombre de spécialistes circonspects. Le fondateur d'Everest Sherpa Expedition, Tshiring Jangbu estime que rapatrier le corps de «Green Boots» s'avère une tâche bien plus ardue qu’il n’y paraît. Fort de son expérience dans de nombreuses opérations du même genre, il rappelle que l’altitude à laquelle se trouve la dépouille complique toute activité physique. Or, un corps gelé peut peser jusqu'à 200 kg, s’il est affublé de matériel d’alpinisme.