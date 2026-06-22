Les Etats-Unis vont s'assurer qu'un éventuel déblocage d'avoirs iraniens ne financerait pas le «terrorisme», a indiqué lundi le vice-président américain JD Vance, expliquant que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, avait fait une proposition de mécanisme de contrôle.
La question des avoirs iraniens «n'était pas une priorité élevée pour nous» lors des pourparlers entre Téhéran et Washington mais les Etats-Unis voulaient «mettre en place un processus permettant, si nous devions un jour débloquer des avoirs iraniens, de nous assurer que cet argent iranien profite au peuple iranien et ne serve pas à financer le terrorisme», a déclaré JD Vance, devant les journalistes.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a réaffirmé qu'«Israël respecterait le cessez-le-feu au Liban tant qu'il ne serait pas violé par le Hezbollah».
«Nous n'avons pas d'ambitions territoriales au Liban, mais nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité et n'exposerons pas nos citoyens aux attaques du Hezbollah et à une possible invasion. La souveraineté du Liban a été violée pendant des décennies jusqu'à ce jour par l'occupation indirecte de l'Iran via le Hezbollah. Il est dans l'intérêt du Liban et d'Israël que l'État terroriste du Hezbollah soit démantelé», a-t-il clamé sur X.
Good to speak again with the FM of New Zealand @winstonpeters.
I said that Israel will respect the ceasefire in Lebanon as long as it won’t be breached by Hezbollah.
We don’t have territorial ambitions in Lebanon, but we will not withdraw from the security zone and expose our… pic.twitter.com/lhvuFWA3O0
— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 22, 2026
L'Iran a indiqué lundi avoir eu une "très brève discussion" avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien lors des pourparlers en Suisse, insistant toutefois sur le fait qu'il ne s'agissait pas de "négociations".
"Une discussion très brève a eu lieu concernant la question du nucléaire, mais aucun détail n'a été abordé, et on ne peut pas dire que les négociations sur le nucléaire aient commencé", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï à l'agence Irna.
La délégation américaine "a présenté ses positions de manière très succincte" sur le nucléaire et l'Iran a fait de même, a ajouté le porte-parole, qualifiant ces échanges de "présentation de nos positions" respectives.
Les cours du pétrole reculent lundi, après des pourparlers entre Téhéran et Washington qui se sont notamment accordés sur une "feuille de route" commune et une "ligne de communication" pour sécuriser le transit dans le détroit d'Ormuz.
Vers 8h, le prix du baril de WTI nord-américain reculait de 0,62% à 75,38 dollars. Celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, perdait 1,79% à 79,13 dollars.
La première séance de négociations en Suisse, qui s'est prolongée dans la nuit entre dimanche et lundi, a connu des tensions lorsque des délégués iraniens ont quitté la table pour protester contre un message de Donald Trump jugé "insultant" qui menaçait de reprendre les frappes américaines.
La Suisse, hôte depuis dimanche de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, a annoncé lundi la tenue "immédiate" de discussions techniques, au lendemain de négociations entre délégations de haut niveau des deux pays pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Dans un communiqué, le ministère suisse des Affaires étrangères a salué "l'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours". Selon le ministère, "cette feuille de route crée les conditions pour l'ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques".
La délégation iranienne, qui a participé dimanche en Suisse à des pourparlers avec les Etats-Unis sous médiation du Pakistan et du Qatar, rentre lundi à Téhéran "après 18 heures d'intenses discussions", a rapporté l'agence de presse Irna.
L'équipe iranienne, dirigée par l'influent président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et qui compte notamment le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, a "quitté le bâtiment où se tenaient les pourparlers, après environ 18 heures de discussions et de consultations intensives", écrit Irna, ajoutant que des "discussions techniques" vont se poursuivre toute la semaine en Suisse.