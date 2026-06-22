Guerre en Ukraine : au moins un mort dans l'incendie d'un cargo en mer Noire après une frappe de drone russe

Au moins un mort est à déplorer dans l'incendie d'un cargo en mer Noire après une frappe de drone russe. La marine ukrainienne fait état de «plusieurs pertes».

La guerre en Ukraine continue de faire des morts. Au moins une personne a été tuée dans un cargo qui a pris feu en mer Noire après une attaque de drone russe, a annoncé lundi le Premier ministre adjoint ukrainien Oleksii Kuleba, la marine ukrainienne faisant pour sa part état de «plusieurs pertes».

«Une frappe de drone a provoqué l'incendie d'un navire battant pavillon panaméen. Un membre d'équipage a été tué : il s'agissait d'un cuisinier âgé de 58 ans, de nationalité égyptienne», a écrit Oleksii Kuleba sur Telegram, ajoutant que huit marins avaient été secourus.

La marine ukrainienne avait auparavant affirmé que l'incident avait causé «plusieurs pertes» à bord du cargo, le Victress, qui naviguait avec neuf membres d'équipage de nationalités égyptienne, turque et indienne, et qui n'est plus en état de naviguer.

Selon Oleksii Kuleba, deux autres navires, battant pavillon du Belize et de Palau, ont été attaqués par la Russie au cours de la nuit de dimanche à lundi, sans faire de blessé.