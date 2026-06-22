Guerre en Ukraine : cette méthode utilisée par l’armée russe pour contrer les drones ukrainiens

La défense anti-drone russe évolue face aux frappes ukrainiennes. En mer Baltique, un navire a été doté de filets de protection, illustrant une stratégie qui combine systèmes sophistiqués et dispositifs de fortune.

Plus de quatre ans après le début du conflit en Ukraine, les drones sont devenus une arme à part entière utilisés par les deux camps. Pour y faire face, les technologies les plus sophistiquées ne sont pas toujours les meilleures.

Face aux frappes répétées de drones ukrainiens, menées, jusqu’à 2.000 km au-delà de ses frontières, la Russie adapte et élargit sa stratégie de défense, rapporte l'Indépendant.

Des filets anti-drone en guise de protection

Outre le déploiement de systèmes de défense antiaérienne, notamment les Pantsir, positionnés au plus près de certaines usines stratégiques, Moscou a doté le grand navire de débarquement de sa flotte en mer Baltique, l’Aleksandr Shabalin, de filets anti-drone.

L’Aleksandr Shabalin est un navire de débarquement conçu pour le transport de troupes, de véhicules blindés et de matériel dans le cadre d’opérations amphibies. Mesurant 112 mètres de long environ, il est capable de déplacer plus de 4.000 tonnes et est armé de deux canons navals.

Sur Internet, des images montrent les sections de filet vert installées autour de la superstructure et du pont du navire.

The Project 775/II Ropucha II-Class landing ship "Aleksandr Shabalin" left the Baltic Sea today.

📸: Frank Behling pic.twitter.com/OC6pKwVO5y — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) June 19, 2026

Un système de défense imparfait

Mais ce filet n’offrirait pas une protection optimale au navire. «Avec beaucoup de chance, il pourra tout au plus arrêter un drone FPV, mais en aucun cas, le lourd FP-2 et ses équivalents, avec lesquels l’Ukraine frappe les navires de la marine russe», estime la chaîne Telegram militaire russe Voenny Osvedomitel, citée par United24.

L’utilisation de filets anti-drone n’est pas une nouveauté dans ce conflit. Dans cette guerre devenue un laboratoire du «drone kamikaze», cette protection à bas coût est l’une des plus efficaces pour bloquer ou emmêler les hélices des drones avant que ceux-ci n’explosent.

Des dispositifs de protection de ce type ont déjà été repérés sur plusieurs unités de la flotte russe, notamment des patrouilleurs, des bâtiments de combat de surface ainsi que des sous-marins.