Le Japon multiplie par cinq les frais de visas, une première depuis 1978

Le gouvernement japonais a adopté une mesure visant à augmenter les frais de visas pour les étrangers. À compter du 1er juillet, certaines démarches administratives coûteront jusqu’à cinq fois plus cher, une première depuis 1978.

D’ici à quelques jours, les demandes de visa coûteront beaucoup plus cher au Japon. Le gouvernement japonais a validé ce vendredi une réforme prévoyant une hausse massive des frais de visas pour les ressortissants étrangers. Adoptée dans un premier temps en avril par la chambre basse, puis approuvée par la chambre haute en mai, cette mesure constitue la première hausse de ces tarifs depuis 1978.

Dans le détail, les frais pour un visa à entrée unique, qui s’appliqueront à toutes les demandes déposées à compter du 1er juillet 2026, passeront alors de 3.000 à 15.000 yens (80 euros), tandis que ceux d’un visa à entrées multiples seront relevés de 6.000 à 30.000 yens (160 euros), soit une hausse de 400 %.

«Nous les avons mis à jour pour tenir compte de l’inflation et des variations des taux de change depuis cette époque», a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, lors d’une conférence de presse ce vendredi, cité par le média K-sélection.

Un durcissement généralisé des titres de séjour

Au-delà des visas touristiques, la réforme touche également les titres de séjour. Les plafonds pour les changements de statut et les prolongations de ces derniers sont relevés jusqu’à 100.000 yens (600 euros), contre 10.000 auparavant (60 euros). Les demandes de résidence permanentes pourront atteindre jusqu’à 300.000 yens (environ 1.800 euros).

Selon les autorités japonaises, ces nouvelles recettes permettront de mieux gérer l’augmentation du nombre de résidents étrangers, qui a atteint 4,13 millions de personnes fin 2025.

Toutefois, le ministre japonais a tenu à préciser que cette hausse ne devrait pas avoir d’impact immédiat sur le tourisme au Japon. « Nous avons étudié la question en détail et nous ne pensons pas que cela ne réduira pas l’arrivée des visiteurs étrangers », a-t-il indiqué.

La mesure fait cependant débat et ses opposants redoutent un durcissement trop important des conditions d’installation au Japon, notamment pour les travailleurs étrangers. Alors que le nombre de titulaires d'un visa de gestionnaire d'entreprise était passé à 45.000 en juin 2025, soit 2,7 fois plus qu'il y a 10 ans, les nouvelles demandes de ces visas ont chuté de 96 % après les premières adoptions de cette mesure.

Cette décision survient après que la Première ministre ultra-conservatrice Sanae Takaichi avait promis de durcir les règles d'immigration, alors même que la deuxième économie d'Asie est confrontée à des pénuries de main-d'œuvre et à une population en déclin.