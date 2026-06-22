Le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce sa démission

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission ce lundi 22 juin. Il restera en poste en attendant la désignation de son successeur.

Une annonce choc. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission ce lundi 22 juin lors d'une allocution devant Downing Street à Londres, précisant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Labour, son parti politique.

«Toutes les décisions que j'ai prises ont eu pour objectif de faire passer en premier le pays que j'aime. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du parti travailliste», a-t-il déclaré, la voix étranglée par les larmes.

Une élection législative au Royaume-Uni ?

Keir Starmer, sous pression croissante pour quitter le pouvoir depuis la victoire de son rival Andy Burnham à une législative partielle la semaine dernière, était arrivé au pouvoir en juillet 2024.

L'annonce a évidemment eu l'effet d'une bombe outre-Manche et la sphère politique s'est affolée. Nigel Farage, leader du partie «Reform UK» s'est empressé de demander la mise en place d'une élection législative pour décider du prochain Premier ministre britannique.

Pour rappel, à l'occasion des dix ans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, une étude a mis en avant le souhait de plus de la moitié des Britanniques d'un retour dans l'UE.