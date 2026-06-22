Maroc : deux Français tués dans le crash d'un petit avion qui avait décollé de Montpellier

Deux Français ont été tués ce dimanche 21 juin, dans le nord du Maroc, dans le crash d'un petit avion qui avait décollé de Montpellier (Hérault) et à bord duquel ils se trouvaient.

Accident mortel dans le nord du Maroc. Deux Français ont perdu la vie dans le crash d'un petit avion ce dimanche 21 juin, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant des informations de médias locaux.

Les faits se sont produits aux abords de l'aéroport Cherif Al Idrissi, près d'Al Hoceïma dans le nord du Maroc, selon le site d'information Le360, qui a fait état d'une «perte brutale d'altitude peu après le décollage».

Une escale à l'aéroport Cherif Al Idrissi

Le crash a coûté la vie à un pilote et à une passagère de nationalité française, d'après le média marocain. Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait de deux Français, sans plus de précisions.

Un avion léger s’est écrasé ce dimanche aux abords de l’aéroport Cherif Al Idrissi, à Al Hoceïma, faisant deux morts parmi un couple de ressortissants français, après une perte brutale d’altitude peu après le décollage.



→ https://t.co/S9xOWtyPr7pic.twitter.com/fozReJ7upf — Le360 (@Le360fr) June 21, 2026

L'appareil assurait une liaison entre Montpellier, dans le sud de la France, et Tit Mellil, dans l'ouest du Maroc, avec une escale prévue à l'aéroport Cherif Al Idrissi.

«Les victimes ont été transportées en urgence à l'hôpital provincial Mohammed VI d'Al Hoceïma, où leur décès a été constaté à leur arrivée», a ajouté Le360, précisant que la carcasse de l'avion faisait «actuellement l'objet d'examens techniques approfondis» afin de déterminer les causes de l'accident.