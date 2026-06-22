Quelles sont ces étranges créatures marines qui se sont échouées par centaines sur la côte galloise ?

Plusieurs centaines de petites créatures marines bleues se sont échouées sur certaines portions du littoral au Pays de Galles. Il s'agit de la vélelle, souvent appelée «marin du vent», et confondue avec des physalies.

Une découverte bien étrange sur les côtes galloises. Plusieurs centaines d'algues bleues ont été repérées sur le littoral du Pays de Galles, en particulier sur les plages d’Anglesey, du Gwynedd et de Tenby.

Frankie Hobro, spécialiste de la vie marine à l’Anglesey Sea Zoo, a prévenu auprès de la BBC que bien que ces créatures soient «magnifiques», elles ne doivent pas être touchées car elles possèdent des cellules urticantes.

Hundreds of "stunningly beautiful" blue sea creatures have washed up along parts of the Welsh coastline.



Velella velella, commonly known as by-the-wind sailors and closely related to the Portuguese man o' war, have been spotted on beaches across Anglesey, Gwynedd and Tenby.… — BBC Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@BBCWales) June 21, 2026

Cet animal marin, la vélelle, est surnommé «marin du vent» en raison de sa petite structure en forme de voile, qui capte le vent et les fait glisser à la surface de l’océan. Frankie Hobro a expliqué qu’on les confondait souvent avec les physalies, mais que cette espèce est beaucoup plus petite, d’un «bleu plus vif» et «généralement inoffensive».

Une piqûre «très légère» mais urticante

La spécialiste a précisé que les marins du vent étaient relativement courants, apparaissant généralement plutôt en automne et en hiver, lorsque les courants océaniques les transportent sur de longues distances.

Mesurant moins de 10cm de long, ils ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes et sont souvent «rejetés» sur le rivage après des tempêtes ou des changements de courants. De grands groupes s’échouent ensemble, a-t-elle expliqué, car ils voyagent dans les mêmes courants et sont déposés le long des côtes en même temps.

Tout comme les physalies, les vélelles sont des animaux apparentés aux anémones de mer et aux coraux, et possèdent des cellules urticantes. Bien que leur piqûre soit généralement considérée comme «très légère» par rapport à celle des physalies, Frankie Hobro a conseillé aux gens de ne pas les toucher.

«Vous ne le sentiriez probablement pas avec vos doigts, car la peau humaine est assez épaisse», a-t-elle expliqué. «Mais si vous vous touchiez les lèvres, le visage ou une autre zone sensible, cela pourrait être assez douloureux et provoquer une sensation de picotement.»

Elle a averti que même lorsqu'elles sont rejetées sur le rivage et semblent mortes, leurs cellules urticantes peuvent rester actives et continuer à causer des désagréments, et a conseillé aux gens à les admirer de loin.