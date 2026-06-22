Royaume-Uni : la génération Z gagne plus que la génération précédente au même âge, selon une étude

Les Britanniques nés entre 1997 et 2012, fraîchement arrivés sur le marché du travail, sont mieux payés que la génération précédente au même âge, selon une étude menée par la Resolution Foundation, dévoilée lundi 22 juin.

Des débuts de carrière plus lucratifs. Fraîchement arrivée sur le marché du travail, la génération Z britannique gagne plus que les milléniaux lorsqu'ils avaient le même âge, selon une étude publiée lundi 22 juin par la Resolution Foundation, un groupe de réflexion œuvrant pour l'amélioration du niveau de vie au Royaume-Uni.

Les salariés britanniques nés entre 1997 et 2012 sont mieux payés que ne l'étaient leurs aînés à l'époque, avec par exemple, une augmentation de 12% du revenu hebdomadaire pour les jeunes de 24 ans.

Cette différence de salaire s'explique notamment par le fait que la génération précédente, née entre 1980 et 1997, s'est retrouvée sur le marché du travail en période de crise économique. Nombreux ont commencé à travailler à partir de 2008, lorsque les bourses se sont effondrées.

La Gen Z confrontée à l'inflation

Ce n'est pas tout : les travailleurs actuellement âgés de 25 ans gagneraient plus que toutes les générations confondues depuis 1950, précise Charlie McCurdy, économiste membre de la Resolution Foundation.

Une bonne nouvelle qui n'est pas réellement réjouissante : si les jeunes sont mieux rémunérés à leurs débuts comparé aux générations précédentes, ils sont confrontés à une hausse des prix dans tous les secteurs : l'alimentation, l'immobilier ou encore le gaz. Il apparaît plus difficile pour eux d'économiser ou de profiter de ces revenus.

L'étude insiste également sur un point : le nombre de 16-24 ans ni en études et ni sur le marché du travail a considérablement augmenté. Un million de personnes seraient concernées au Royaume-Uni.