10 ans après le Brexit, les Britanniques seraient prêts à réintégrer l'Union européenne

Il y a dix ans, près de 52% des Britanniques décidaient de quitter l'Union européenne pour plus d'indépendance. Aujourd'hui, beaucoup regrettent cette décision, qui n'a pas eu l'impact recherché sur la politique commerciale ou migratoire.

L'opinion populaire a considérablement changé en dix ans. Le 23 juin 2016, 51,89% des Britanniques votaient en faveur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, bercés par un désir d'indépendance économique et migratoire, de souveraineté nationale et de liberté face aux règles de Bruxelles. Dix ans plus tard, de nombreux Britanniques ne portent plus le même regard suite à cette sortie, révèle un sondage publié par le Conseil européen pour les relations internationales.

Une nette majorité des Britanniques sont désormais convaincus que quitter l'UE était une erreur, pour différentes raisons. 66% des sondés affirment que le coût de la vie au Royaume-Uni a explosé depuis la sortie officielle du pays le 31 janvier 2020. Concernant le commerce, les exportations de marchandises vers l'UE ont baissé de 205 milliards de livres en 2016, en données corrigées de l'inflation, à 185 milliards de livres en 2025 (environ 214 milliards d'euros).

Côté immigration illégale, la sortie du Brexit n'a fait qu'empirer les choses. 58% des personnes interrogées considèrent que l'immigration illégale est pire qu'avant. Le nombre total de migrants au Royaume-Uni a augmenté de 75 % entre le référendum en juin 2016, et le pic atteint au printemps 2023.

Se rapprocher de l'ue

Après six années déroulées sous le signe de la solitude, de nombreux Britanniques souhaitent désormais se rapprocher de leurs pays voisins. 75% des sondés sont favorables à se rapprocher de l'Union européenne. Les Britanniques auraient également davantage confiance en cette union par rapport à d'autres pays internationaux.

À titre d'exemple, seulement 18% des sondés considèrent les États-Unis comme des alliés. 58% estiment qu'il faut renforcer les liens de défense sécuritaire avec l'Union européenne. Plus de 60% des Britanniques préfèreraient acheter des armes à l'Europe plutôt qu'aux Américains.

L'Union européenne est-elle de nouveau prête à ouvrir les bras au Royaume-Uni ? Les membres n'y sont pas contre mais les Britanniques doivent être prêts à faire des sacrifices. Plusieurs pays estiment que l'UE se porte mieux depuis la rupture avec Londres.

L'UE a changé en dix ans

«C'est plus facile» depuis que Londres est parti, car «sur chaque dossier, on n'a plus à passer du temps à négocier des exemptions», estiment certains diplomates. Malgré des décennies d'appartenance à la Communauté européenne puis à l'UE, Londres n'a jamais participé à l'euro où à l'espace Schengen, et avait même négocié du temps de Margaret Thatcher une ristourne sur sa contribution budgétaire.

Autre point important de discussion : les Britanniques ne se rendent pas compte que l'UE a changé depuis dix ans. Si la crise du Covid, Donald Trump ou la guerre en Ukraine ont participé à cette évolution, le départ des Britanniques a aussi poussé l'Europe à se réformer, pour ne pas risquer de perdre d'autres membres.

Britanniques et Européens auront l'occasion de jauger l'état de leur nouvelle relation lors d'un sommet prévu le 22 juillet à Bruxelles.