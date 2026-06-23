Corée du Nord : face au risque de «guerre nucléaire», Kim Jong-un veut développer plus rapidement ses capacités de défense nationale

Lors d’un discours, Kim Jong-un a accusé les Etats-Unis la Corée du Sud de «poursuivre leurs efforts» pour que Séoul se dote d'un sous-marin nucléaire.

Un discours de fermeté. A l’issue d’une réunion de trois jours du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong-un s'est engagé à renforcer les capacités de défense du pays. Le dirigeant a argué que les efforts de modernisation militaire menés par la Corée du Sud et les Etats-Unis poussaient la région «au bord d'une guerre nucléaire», a rapporté l’agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA.

Lors de son discours de clôture, Kim Jong-un a dénoncé les démarches des Etats-Unis et de la Corée du Sud visant à moderniser leurs armées, les qualifiant de «plus en plus flagrantes». Séoul est accusé par le dirigeant d’œuvrer de concert avec Washington pour se doter d’un sous-marin nucléaire.

De telles mesures placent la péninsule coréenne «au bord d'une guerre nucléaire», a avancé le dirigeant nord-coréen, justifiant ainsi l'élargissement et le renforcement «d'une force de dissuasion puissante et absolument fiable destinée à l'autodéfense».

Un regain de tension

Depuis l'échec du sommet de 2019 entre Kim Jong Un et Donald Trump, Pyongyang s’est déclarée «État nucléaire irréversible» à plusieurs reprises. Des divergences sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et la levée des sanctions qui la visent avaient empêché les négociations d’aboutir.

Selon le président sud-coréen Lee Jae Myung, Washington tourne désormais son regard vers l’Asie de l’Est, après la conclusion du le protocole d'accord avec l'Iran en vue de mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Le dirigeant a ainsi affirmé, après le sommet du G7, avoir évoqué les tensions dans la région avec Donald Trump. Ce dernier aurait affirmé à Lee Jae Myung qu'il était temps de se concentrer sur la résolution de «la question nord-coréenne», après que ce dernier lui ait dit que «les sanctions et la pression» imposées à la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire étaient «inefficaces».

Pour rappel, la Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, le conflit les ayant opposés de 1950 à 1953 s’étant achevé par un armistice et non par un traité de paix. Les deux pays sont séparés par une zone démilitarisée le long de la frontière.