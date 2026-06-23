Le Hezbollah pro-iranien a réclamé mardi un retrait total d'Israël du sud du Liban, exigeant qu'il se fasse selon un calendrier préétabli et promettant de laisser l'armée libanaise se déployer dans le sud en échange.
"Nous avons maintenant un cessez-le-feu (...) Israël n'a d'autre choix que de se retirer complètement de tout le territoire libanais", a déclaré lors d'une cérémonie religieuse le chef du Hezbollah Naïm Qassem. Le Liban connaît une accalmie en plein pourparlers entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Israël se retire et l'armée libanaise se déploie exclusivement au sud du fleuve Litani", à quelques 30 kilomètres de la frontière avec Israël, a-t-il ajouté.
L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a annoncé mardi le commencement de la mise en œuvre du plan d'évacuation pour "plus de 11.000 marins encore bloqués dans la région" du Golfe, à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz au début de la guerre au Moyen-Orient.
"Cette opération de grande envergure sera menée en étroite coopération avec l'Iran, Oman, tous les autres Etats côtiers de la région, les Etats-Unis et l'industrie maritime", a précisé Arsenio Dominguez, secrétaire générale de l'OMI dans un communiqué, en précisant avoir obtenu les "garanties de sécurité nécessaires".
L'armée israélienne a dit mardi avoir tiré sur quatre personnes au Liban, des membres du Hezbollah selon elle, qui auraient pénétré dans la "zone de sécurité" qu'elle occupe dans le sud du pays. C'est le deuxième incident de ce type en quelques heures malgré une interruption des frappes israéliennes depuis samedi soir.
L'armée a affirmé que ces personnes étaient entrées dans cette zone à bord d'une moto et d'un bulldozer et que les soldats avaient d'abord tiré des coups de semonce alors que les personnes s'approchaient des troupes sur place. "Les terroristes ayant continué à s'approcher et n'ayant pas obéi aux sommations des soldats, des tirs supplémentaires ont été effectués afin d'éliminer la menace. Des impacts ont été identifiés", a déclaré l'armée, utilisant une expression qu'elle emploie généralement pour dire que des personnes ont été touchées par les tirs.
Oman et l'Iran vont se pencher sur les «coûts» des services associés à la future administration du détroit d'Ormuz, ont affirmé les deux pays dans un communiqué conjoint, en soulignant «leur souveraineté sur leurs eaux territoiriales» dans ce passage stratégique.
«Les deux parties ont convenu de poursuivre leur dialogue sur cette question par le biais d'un groupe de travail conjoint (...) afin de parvenir à un accord sur la future administration de la navigation dans le détroit d'Ormuz, sur les services qui seront fournis à cet égard et sur les coûts qui y sont associés, conformément aux normes internationales», selon le communiqué.
Le communiqué a été publié à l'issue d'une visite à Mascate d'une délagation iranienne menée par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le négociateur en chef Bagher Ghalibaf.
Des tirs israéliens de mitrailleuses ont fait deux morts mardi dans le sud du Liban, selon un média d'Etat, tandis que l'armée israélienne a dit avoir tiré pour la première fois depuis samedi dans cette région pour viser «une cellule de terroristes armés».
Malgré une interruption des frappes israéliennes depuis samedi soir, deux hommes ont été tués lorsque des soldats israéliens «ont ouvert le feu avec leurs mitrailleuses dans leur direction alors qu'ils se tenaient près d'une pelleteuse dégageant une route», près de la ville de Nabatiyé, a précisé l'Agence nationale d'information (Ani), mettant ainsi à jour son premier bilan d'un mort et deux blessés.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé une nouvelle fois à renforcer l'autonomie militaire d'Israël, notamment en raison de la dépendance actuelle du pays au soutien américain, selon un communiqué de ses services publié mardi.
"Je veux l'indépendance en matière d'armement", a-t-il déclaré lors d'une rencontre jeudi avec un groupe d'officiers de réserve en Cisjordanie occupée et dont les échanges ont été rapportés par ce communiqué.
"Nous avons besoin de notre propre système d'armement autonome. Nous devons fabriquer nos propres armements", a-t-il précisé, dans ces propos donc prononcés après la signature mercredi d'un protocole d'accord irano-américain pour parvenir à la fin de la guerre au Moyen-Orient.
L'Iran sera "le seul pays" habilité à décider de l'utilisation de ses avoirs qui seront débloqués par les Etats-Unis, a affirmé un haut responsable iranien mardi, alors que Washington a laissé entendre que leur déblocage pourrait être assorti de conditions, notamment des contrats agricoles.
"L'Iran est le seul pays à décider du sort des avoirs qui vont être débloqués" et "aucun autre pays ni aucune autre entité n'aura son mot à dire sur la manière dont ces avoirs doivent être utilisés par l'Iran", a déclaré l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU à Genève, Ali Bahreini, lors d'une conférence de presse à Genève.
L'Iran n'a pas l'intention de permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'inspecter ses sites clés bombardés par Israël et les Etats-Unis, a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères.
A l'issue de pourparlers en Suisse entre l'Iran et les Etats-Unis sous médiation du Pakistan et du Qatar, le vice-président américain JD Vance a affirmé lundi que les Iraniens avaient "accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs" de l'instance onusienne.
"Il s'agit d'une étape majeure" et "d'un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c'est-à-dire l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire iranien", avait-il ajouté. Mais Téhéran a refuté avoir convié les inspecteurs de l'AIEA sur les principaux sites de son programme nucléaire, ciblés par des frappes israélo-américaines.
"Nous n'avons pas eu de réunion avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique", Rafael Grossi, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.
Des discussions techniques en Suisse, dans le cadre des pourparlers en cours entre l'Iran et les Etats-Unis, se sont achevés avec la mise en place de groupes de travail portant notamment sur le nucléaire et la levée des sanctions, a rapporté mardi un média d'Etat iranien.
A l'issue de ces consultations dans la continuité des pourparlers de dimanche, "il a été décidé de mettre en place quatre groupes de travail portant sur la levée des sanctions, le nucléaire, la reconstruction et le développement économique (de l'Iran) ainsi qu'un groupe de suivi", a déclaré à l'agence Irna le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, spécialiste des questions juridiques.
Téhéran a répété mardi vouloir garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz, malgré l'annonce par Washington d'une levée des sanctions sur le pétrole iranien dans le cadre des pourparlers pour une fin à la guerre au Moyen-Orient.
Les discussions du week-end en Suisse ont permis de poser des "bases très solides pour aboutir à un accord final réussi", s'est félicité lundi le vice-président américain JD Vance, annonçant dans la foulée une suspension de deux mois des sanctions pétrolières américaines.
Mais le négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre et que la voie resterait "administrée" par son pays, selon des propos rapportés mardi par l'agence officielle Irna.