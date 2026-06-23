Le Hezbollah pro-iranien a réclamé mardi un retrait total d'Israël du sud du Liban, exigeant qu'il se fasse selon un calendrier préétabli et promettant de laisser l'armée libanaise se déployer dans le sud en échange.

"Nous avons maintenant un cessez-le-feu (...) Israël n'a d'autre choix que de se retirer complètement de tout le territoire libanais", a déclaré lors d'une cérémonie religieuse le chef du Hezbollah Naïm Qassem. Le Liban connaît une accalmie en plein pourparlers entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Israël se retire et l'armée libanaise se déploie exclusivement au sud du fleuve Litani", à quelques 30 kilomètres de la frontière avec Israël, a-t-il ajouté.