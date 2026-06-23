Guerre en Ukraine : quel est ce nouveau missile britannique sans composants américains destiné à succéder au Storm Shadow ?

L'Ukraine pourra bientôt acheter un nouveau missile conçu par le Royaume-Uni et destiné à être aussi précis, rapide et puissant que le Storm Shadow mais avec un coût moins élevé.

L'armée ukrainienne disposera bientôt d'un missile flambant neuf. L'Ukraine va recevoir de la part du Royaume-Uni de nouvelles armes à longue portée, confectionnées sans composants américains, a rapporté le gouvernement britannique dans un communiqué le 22 juin.

Cette initiative fait partie du projet Brakestop, lancé en 2024, pour lequel le Royaume-Uni s'est promis d'aider l'armée de Volodymyr Zelensky en proposant des armes de qualité à faible coût. Une vingtaine de fournisseurs ont participé à la mission. Ils ont chacun reçu 5 millions de livres sterling pour concevoir des prototypes mais seulement trois ont été retenus : ceux de MBDA UK MGI Engineering Ltd. et Rotron Aerospace.

Ces nouveaux missiles britanniques se distinguent par trois caractéristiques non négligeables : leur distance de précision, leur rapidité et leur puissance. L'arme est capable d'atteindre des cibles situées jusqu'à 500 km. Le projectile peut être lancé à une vitesse pouvant dépasser les 600km/h. Et le missile est capable de porter une ogive (la charge destructrice) de 225 kilogrammes. Les lancements sont effectués au sol et non dans des souterrains.

des essais positifs

Le coût de ces missiles est estimé à 460.000 euros, ogive non comprise. Les essais ont été menés au cours de ces derniers mois et ont été positifs. D'autres essais seront organisés dans les semaines à venir pour vérifier les nouveaux exemplaires. Les trois entreprises chargées du développement pourraient construire environ 40 missiles par mois.

Le Royaume-Uni se félicite de cette réussite. «Ce projet démontre que la Grande-Bretagne possède la force industrielle, l'innovation et la détermination nécessaires pour relever les défis de la guerre moderne et soutenir ses alliés», a déclaré Louise Jones, ministre des Forces armées britanniques, dans le communiqué.

La ministre a également rappelé que le «Royaume-Uni était solidaire avec l'Ukraine», ajoutant : «nous continuerons à lui apporter le soutien dont elle a besoin pour se défendre contre l'agression russe».

Ces missiles succéderont au Storm Shadow, capable de viser l'ennemi jusqu'à 560 km. L'arme a été pensée par la France et le Royaume-Uni pour les frappes en profondeur planifiées. Son coût, estimé à 850.000 euros, reste très important, raison pour laquelle les Britanniques ont réfléchi à une nouvelle initiative.