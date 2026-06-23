Immigration : le premier «centre de retour» pourrait voir le jour «d’ici à un an», selon la Première ministre du Danemark

Un nouveau règlement européen permet aux États qui le souhaitent d’installer des «centres de retour», pour y transférer les migrants visés par une obligation de quitter le territoire. Une de ces structures pourraient rapidement voir le jour.

Il y a quelques jours, le Parlement européen adoptait le règlement «Retour», révisant définitivement la précédente directive de 2008 qui fixait les règles communes en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Parmi la batterie de mesures mentionnées dans ce nouveau règlement figure la possibilité pour les Vingt-Sept de nouer des accords en vue d’installer des «centres de retour» hors des frontières de l’Union européenne.

Un État membre pourra ainsi transférer les migrants visés par une obligation de quitter le territoire vers ces centres, à l’exception des mineurs non accompagnés. «Ces accords ne pourront être conclus qu'avec des pays tiers qui respectent les droits humains, le droit international et le principe de non-refoulement», souligne un communiqué.

Un premier centre de retour dès 2027

Si les contours de ce dispositif doivent encore être précisés, l’Union européenne pourrait s’atteler rapidement à sa mise en œuvre. La Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a ainsi fait savoir qu’une telle structure pourrait être établie dès l’année prochaine.

«En 2026-2027, nous verrons le premier centre de retour en dehors de l’Europe. Je pense que nous pourrons le faire d’ici à un an», a déclaré la dirigeante danoise dans les colonnes du Financial Times. «D’ici peu émergera un groupe de pays, une sorte de coalition de volontaire, qui sera soutenu par la Commission», a-t-elle ajouté.

Si l’externalisation de la gestion de la migration a maintes fois été évoquée au sein de l’Union européenne, le gouvernement danois a été l'un des premiers à promouvoir l’initiative. En 2021, le pays nordique avait ainsi entamé des discussions avec le Rwanda en vue de la création d'un de ces centres.

L’exécutif s’était toutefois vu contraint d’abandonner le projet face à la levée de boucliers de l’opposition et des associations de protection des droits de l’Homme. Renonçant à faire route seul, Copenhague avait alors préféré miser sur des structures directement financées par l’Union européenne.

L’Italie fait également figure de pionnière dans le genre, le pays ayant déjà expérimenté les «hubs de retour», sans lien avec le pays d’origine des migrants. En 2023, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, avait signé un accord avec son homologue albanais, Edi Rama, portant sur l’ouverture de deux centres en Albanie. Une série de contestations judiciaires avaient toutefois court-circuité l’initiative, les centres restant largement vides.

Emmanuel Macron écarte ce dispositif

La France, quant à elle, émet des réserves. Il y a quelques jours seulement, le président de la République s’est opposé à cette idée. «Pour ce qui est de la France, non à des centres de retour ou des "hubs de retour" dans des pays tiers», a-t-il déclaré à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles. Le dirigeant français estime, en effet, que ces centres ne sont ni «efficaces», ni conformes aux valeurs européennes.

Mette Frederiksen est loin de partager ces réserves. «Aucun d'entre nous ne souhaite entreprendre une démarche qui ne serait pas viable. Nous voulons agir et traiter correctement les personnes comme nous le faisons en Europe», a fait valoir la Première ministre. Et de souligner que si les centres de retour seront bel et bien installés dans des territoires extra-européens, ils seront «régis par des normes européennes».