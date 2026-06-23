Pourquoi deux tiers des citoyens européens sont favorables à la réintégration du Royaume-Uni dans l'UE

Localisation stratégique, défense, déplacements, scolarité... La place du Royaume-Uni dans l'Union européenne fait sens à plusieurs échelles. Dix ans après le Brexit, un sondage montre que deux tiers des européens sont favorables au retour de nos voisins.

Qu'importent les convergences politiques, une large majorité d'européens verrait d'un bon œil le retour des Anglais dans l'espace de l'UE. Deux tiers des citoyens de l'UE seraient favorables à la réintégration du Royaume-Uni, selon un sondage mené par le Conseil européen pour les relations internationales, dévoilé le 21 juin.

Alors que ce mardi 23 juin marque les dix ans du référendum sur le Brexit, le sondage indique que 66% des sondés issus de 15 pays européens soutiendraient la décision du Royaume-Uni de revenir dans cette union. La Bulgarie a voté oui à 56%, la France et l'Italie à 59% et les Pays-Bas et le Danemark à 75%.

Le sondage insiste également sur un point : les partis d'extrême droite européens ne sont pas opposés à un possible retour du Royaume-Uni. Au contraire, ils y sont plutôt enthousiastes, alors que certains ont montré au cours de ces dernières années, leur volonté de quitter cette union. 57% des électeurs du parti populaire danois seraient de nouveau prêts à accueillir le Royaume-Uni. Les électeurs de l'Alternative for Germany et du Rassemblement national seraient favorables à 58% et les électeurs de l'Alliance Confédération de Pologne à 71%.

Ten years on from the referendum, the British electorate has moved on from its old divisions and—in a world of crisis—is embracing an ambitious move back towards the European Union, writes ECFR’s director @markhleonard 🧵https://t.co/YyJsp0f4z3 — ECFR (@ecfr) June 22, 2026

Le gouvernement britannique tente depuis quelques mois, de renégocier certains accords avec l'Union européenne, pour le plus grand plaisir de cette dernière, après un constat décevant des effets du Brexit ressentis par beaucoup de Britanniques. La réintégration du Royaume-Uni dans l'UE «est peu probable», nous explique Pauline Piettre, spécialiste des liens entre la France et la Grande-Bretagne et maître de conférences en Histoire à L’Institut catholique de Paris. «Le Royaume-Uni tient à son indépendance et ne veut pas être dirigé par les normes européennes.» Le rapprochement entre le Royaume-Uni et l'UE pourrait donc s'effectuer sous forme de partenariats, sur lesquels l'UE serait ravie de s'accorder afin de regagner une force supplémentaire.

Le Royaume-Uni, un endroit stratégique

La place du Royaume-Uni dans l'Union européenne fait sens puisque c'est un pays qui appartient au continent européen. À ce titre, il dispose d'un «destin commun avec ses partenaires européens», rappelle Pauline Piettre. «L'objectif de l'UE, c'est d'être ensemble. Lors de sa création en 1958, il n'y avait que six pays membres. Aujourd'hui, il y en a 27.»

L'UE vs les autres grandes puissances

L'amélioration des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne permettrait à cette dernière de renforcer sa défense, en matière économique et militaire, une aide essentielle en période de bouleversements géopolitiques. L'Union européenne doit être unie face aux grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie. L'Union européenne pourra également agrandir ses marchés économiques, profiter des armements du Royaume-Uni ou encore collaborer davantage avec les nations du Commonwealth.

Une puissance nucléaire supplémentaire

Depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France n'était plus que le seul pays à disposer de la bombe nucléaire dans l'union. Un partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni sur la question permettrait donc d'apporter une puissance nucléaire supplémentaire. En juillet 2025, la France et le Royaume-Uni s'étaient déjà dits prêts à «coordonner» leurs dissuasions nucléaires et à protéger l’Europe de toute «menace extrême».

faciliter les déplacements

Depuis le 2 avril 2025, les citoyens européens doivent obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA) pour voyager au Royaume-Uni. D'une valeur de 20 livres sterling, cette autorisation est valable deux ans. La suppression de ce visa pourrait permettre de «faciliter les déplacements» et de faire revivre le tourisme, indique Pauline Piettre. La question du passeport pourrait également être abordée puisque depuis fin 2021, la carte d'identité n'est plus acceptée pour entrer sur le territoire.

faire revivre «la fuite des cerveaux»

Réinstaurer des conditions plus libres de déplacements faciliterait les échanges universitaires. Pendant plusieurs décennies, les universités britanniques et européennes s'échangeaient des étudiants grâce à des programmes comme Horizon Europe et Erasmus. Cette «fuite des cerveaux» a entraîné des avancées majeures dans les domaines de la médecine, des énergies renouvelables, des transports ou encore des véhicules. Le Brexit a provoqué l'interruption du programme Erasmus au Royaume-Uni. Le nombre d’étudiants européens dans les établissements britanniques a chuté de 68 % de 2014 à 2020, selon la Chambre des communes. Raison pour laquelle le gouvernement est déjà revenu sur sa position et a décidé de remettre en place le programme dès 2027.

énergies, militaire, intelligence artificielle...

De nouveaux rapprochements entre l'Union européenne et le Royaume-Uni permettraient également de s'accorder sur divers points liés aux questions énergétiques, militaires ou encore à l'intelligence artificielle.