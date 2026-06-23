Un octogénaire arrêté pour avoir atteint 177 km/h lors d'un rodéo urbain en Floride

À 85 ans, un habitant de Floride a été arrêté après avoir été flashé à 177 km/h sur une route limitée à 72 km/h. Soupçonné d'avoir participé à une course de rue, il a assuré aux policiers qu'il profitait simplement d'une sortie nocturne au volant de sa «voiture préférée».

Il voulait simplement «faire un tour». C'est en tout cas ce qu'a assuré ce Floridien de 85 ans après avoir été arrêté pour une présumée course de rue.

Les faits se sont déroulés le 12 juin dernier à Leesburg, une ville située à proximité d'Orlando. Peu avant minuit, un adjoint du shérif du comté de Lake a repéré une Nissan 350Z décapotable roulant à très vive allure aux côtés d'une Chevrolet Corvette rouge sur une route limitée à 72 km/h.

Après avoir intercepté le véhicule, le policier a indiqué à son conducteur, Williams Bosworth, l'avoir contrôlé à 177 km/h. La Corvette qui circulait à ses côtés aurait, elle, atteint près de 201 km/h.

Sur les images de la caméra-piéton relayées par plusieurs médias américains, l'homme apparaît cigarillo à la main tandis qu'il tente d'expliquer la situation. Selon sa version, l'autre automobiliste se serait brusquement rapproché de lui, le poussant à accélérer pour s'en éloigner.

85-year-old Florida man arrested for hitting 110 mph in street race against Corvette https://t.co/0xIu0iA1GNpic.twitter.com/gMg8nM8i9D — New York Post (@nypost) June 23, 2026

«J'étais simplement en train de faire un tour dans ma voiture préférée», a-t-il expliqué au policier.

Une version qui n'a pas convaincu les forces de l'ordre. «Je sais reconnaître une course de rue», lui a notamment répondu l'agent avant de lui demander de sortir du véhicule.

«Je ne faisais pas de course de rue»

Malgré plusieurs tentatives pour se justifier, Williams Bosworth a finalement été menotté puis placé en état d'arrestation. Jusqu'au bout, l'octogénaire a continué à nier toute participation à une course illégale.

Le conducteur de la Corvette, identifié comme Philip Signorino, 57 ans, a lui aussi été interpellé un peu plus loin sur la route. Les deux hommes font face à des accusations similaires liées à une rodéo urbain présumée et à un excès de vitesse aggravé.

Remis en liberté après avoir payé leur caution, ils contestent tous les deux les faits qui leur sont reprochés.

En Floride, les conducteurs surpris à rouler à plus de 80 km/h au-dessus de la limitation autorisée, ou à plus de 160 km/h quelle que soit la vitesse en vigueur, peuvent être arrêtés et poursuivis pénalement. Ils risquent notamment des amendes, une suspension de permis et, dans certains cas, une peine d'emprisonnement.