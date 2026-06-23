Voici la durée moyenne des procédures judiciaires dans l’UE

Souvent critiquée pour sa lenteur, la justice française n’est pourtant pas la plus engorgée d’Europe. Dans plusieurs États, les procédures s’étirent bien davantage. Quels sont les pays où la justice est la plus longue ?

Les procédures judiciaires mettent-elles trop de temps à être jugées ? Selon le rapport d’évaluation 2024 de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), un organe du Conseil de l’Europe, qui s’appuie sur des données de 2022, d’importants écarts existent entre les pays européens.

Basé sur des données de 2022, le document souligne d’importantes disparités entre les pays européens. Selon les États, le traitement des affaires civiles et commerciales peut varier de 58 à 746 jours. Les procédures pénales sont, elles aussi, marquées par de fortes différences d’un pays à l’autre, avec des durées variant entre 36 et 527 jours. Selon la CEPEJ, «la durée d’une procédure est le temps estimé (exprimé en jours) nécessaire pour que la justice tranche une affaire, c’est-à-dire le temps qu’il faut à la juridiction compétente pour parvenir à une décision en première instance».

Selon les chiffres de la CEPEJ, les pays du sud de l’Europe sont les plus mauvais élèves dans ce domaine. En 2022, les États où les tribunaux de première instance étaient les plus lents à trancher les affaires civiles et commerciales étaient la Grèce (746 jours), l'Italie (540 jours) et la Bosnie-Herzégovine (518 jours), juste devant Malte (491 jours).

Avec 333 jours en moyenne, la France ne fait pas partie des cancres en la matière, bien qu’elle se situe au-dessus de la moyenne des pays recensés par la CEPEJ, évaluée à 273 jours.

À l’inverse, certains États ont un délai bien plus court pour traiter les procédures civiles et commerciales. C’est le cas de l’Azerbaïdjan avec 58 jours, suivi de l’Islande (115 jours). Viennent ensuite la Lituanie (116 jours), les Pays-Bas (127 jours, données de 2020), la République tchèque et la Hongrie (134 jours).

Des procédures de plus en plus longues

Entre 2018 et 2022, le temps requis pour juger les affaires civiles et commerciales contentieuses en première instance à travers l'Europe, a augmenté, en moyenne, d’environ 40 jours.

Dans sa synthèse, la CEPEJ explique cette évolution par les conséquences de la pandémie de Covid-19, qui a fortement impacté les procédures dépendantes des audiences et de la présence des parties. Entre 2012 et 2022, la Grèce a, elle, connu une explosion des délais de traitement. La durée moyenne a augmenté de 277 jours entre 2012 et 2022.

Des procédures pénales généralement plus rapides

Le traitement des affaires pénales varie lui aussi considérablement d’un État à l’autre à travers le continent. Toutefois, ces procédures sont généralement plus rapides que les affaires civiles et commerciales : en moyenne, leur durée s’élève à 157 jours, contre 273 jours pour les contentieux civils et commerciaux.

Avec 527 jours de temps de traitement des affaires pénales, Malte affiche les temps d'attente les plus importants, suivis de l’Italie (355 jours) et de Chypre (322 jours). D’autres États affichent, eux, des délais bien plus courts : 36 jours en Estonie, 44 jours en Hongrie et 55 jours en Géorgie.

La CEPEJ ne fournit en revanche aucune donnée pour la France, l’Allemagne et la Belgique.