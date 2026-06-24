250e anniversaire de l'indépendances des Etats-Unis : survols aériens militaires, discours de Donald Trump... ce qu'il faut savoir des célébrations qui débutent mercredi

Donald Trump va lancer dès ce mercredi le coup d’envoi des nombreuses festivités organisées aux Etats-Unis pour fêter le 250e anniversaire du pays. Au programme : des survols aériens de bombardiers américains et une pluie d’hommages à la Déclaration d'indépendance américaine.

Une série de festivités avant une apothéose prévue le 4 juillet prochain. Comme il l’a lui-même confirmé sur son réseau social Truth, Donald Trump va donner ce mercredi le coup d’envoi des nombreuses festivités organisées aux Etats-Unis pour fêter le 250e anniversaire de l'adoption de la Déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776.

Le président américain devrait animer un rassemblement en cet honneur dès 19h ce mercredi au National Mall à Washington, d’après le magazine Time.

«Le président Donald J. Trump sera la tête d'affiche des célébrations et prononcera un discours qui lancera officiellement la Grande Foire d'État américaine et donnera le coup d'envoi d'un hommage national au peuple, aux traditions, à l'histoire et à l'esprit qui font de l'Amérique la plus grande nation du monde», selon le site web de Freedom 250, l'association créée par Donald Trump pour coordonner les célébrations du 250e anniversaire du pays par son administration.

Des survols de bombardiers américains

Donald Trump a assuré qu'il y aurait «d'impressionnants survols militaires mettant en vedette des avions de chasse de précision et des bombardiers furtifs, pilotés par nos pilotes militaires américains, qui ont prouvé être les pilotes les plus élitistes au monde».

Le chef de file des Républicains a précisé que «quelques orateurs » et des musiciens pourraient participer à l'événement, mais n'a donné aucun détail sur les personnes qui devaient prendre la parole lors du rassemblement.

Le ténor Christopher Macchio se produira, tout comme le chanteur country Lee Greenwood, qui interprétera sa chanson «God Bless The USA», qualifiée par Donald Trump de «plus grand tube de tous les temps».

Le meeting du président américain, initialement prévu comme un concert avec plusieurs artistes de renom dont Vanilla Ice, Young MC, Martina McBride et Bret Michaels, a vu tous ses participants (sauf Vanilla Ice) se désister en raison de la connotation pro-Trump de l'événement.

Une «Grande Foire américaine» pendant 16 jours

La «Grande Foire américaine» ouvrira ensuite ses portes ce jeudi et ce jusqu’au 10 juillet prochain. Cet événement de 16 jours organisé au National Mall, censé mettre en valeur chaque État et territoire, a pourtant été boycotté par huit Etats américains, à savoir le Connecticut, l'Illinois, le Massachusetts, la Caroline du Nord, le Maine, l'Oregon, l'État de Washington et la Pennsylvanie.

«Qu’elle soit représentée par le bureau d’un gouverneur, un office de tourisme ou une entreprise ou organisation d’État très appréciée, chaque communauté sera célébrée et chaque Américain se reconnaîtra dans cet événement unique en son genre», a déclaré un porte-parole de Freedom 250 dans un communiqué.

L'exposition «mettra en valeur le meilleur de l'Amérique» à travers plus de 150 stands présentés par les 56 États et territoires, selon ses organisateurs.