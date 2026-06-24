Amazonie : des scientifiques parviennent à filmer un «chien fantôme» en pleine forêt (vidéo)

Longtemps considéré comme l'un des mammifères les plus insaisissables d'Amazonie, le «chien fantôme» a été photographié à plusieurs centaines de reprises par des chercheurs.

Pendant des années, il a presque échappé à tous les regards. Surnommé le «chien fantôme» d’Amazonie, le renard à petites oreilles reste l'un des canidés les plus méconnus au monde. Une étude publiée récemment dans la revue Neotropical Biology and Conservation vient toutefois lever un peu plus le voile sur cette espèce particulièrement discrète.

Connu sous le nom scientifique Atelocynus microtis, ce carnivore n'a été observé qu'à de rares reprises dans son milieu naturel.

Pour mieux comprendre son mode de vie, des chercheurs ont compilé près de 500 données de répartition en Bolivie et mené 34 campagnes de piégeage photographique en Amazonie bolivienne et péruvienne sur près de vingt-cinq ans.

A 23-year camera-trap study across Bolivia & Peru recorded 594 events of the elusive short-eared dog (Atelocynus microtis), shedding light on its ecological behaviour and relative abundance available in @NeotropicalBio: https://t.co/tQOMEB3yIB



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Résultat : 594 clichés indépendants ont été recensés. Du jamais-vu pour cette espèce, dont les observations restent exceptionnellement rares.

Plus présent que prévu

Les photographies ont permis de confirmer plusieurs caractéristiques du renard à petites oreilles. L'animal arbore un pelage sombre, allant du gris noirâtre au brun roux, une tête massive, de petites oreilles arrondies et une longue queue touffue. Ses pattes partiellement palmées constituent également une particularité peu commune chez les canidés amazoniens.

Mais la découverte la plus marquante concerne sa présence sur le territoire. Alors qu'il était souvent considéré comme extrêmement rare, le «chien fantôme» semble finalement mieux représenté que prévu. Les chercheurs estiment sa densité à environ 15 individus pour 100 km2.

L'étude révèle aussi que l'espèce est surtout active en journée, avec une activité plus importante entre 6h et midi.

Un habitant des forêts intactes

Les chercheurs ont également identifié le type d'environnement privilégié par l'animal. Le renard à petites oreilles fréquente principalement les forêts de terre ferme, situées à distance des cours d'eau et relativement préservées des activités humaines.

Selon les auteurs de l'étude, la protection de ces espaces forestiers reste essentielle pour assurer la conservation de l'espèce.

Ils soulignent notamment l'importance des aires protégées, ainsi que la gestion durable des territoires autochtones dans la préservation de la forêt amazonienne.