Au bac de philo, sa note passe de 5 à 20/20 après une réclamation

Après avoir obtenu un 5/20 lors de l'épreuve de philosophie du baccalauréat en Espagne, une lycéenne a contesté sa note et a finalement obtenu un 20/20, comme elle l'a raconté au quotidien Granada Hoy.

Une lycéenne espagnole, originaire de Grenade, a passé l'équivalent du baccalauréat les 2, 3 et 4 juin derniers, notamment l'épreuve de philosophie. Alors qu'elle est très bonne élève, elle a obtenu un 5/20 dans la matière. Un résultat qui aurait pu la mettre en difficulté pour la suite de ses études et qu'elle a donc contesté. Sa note a finalement été revue à la hausse et elle a décroché un 20/20.

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Una granadina reclama su nota de Filosofía en la Selectividad y logra el único 14 de Andalucía

Ana Mancera estudiará Física en la UGRhttps://t.co/sctDWVkCfK — Granada Hoy (@granadahoy) June 23, 2026

Deux nouveaux correcteurs désignés

«Je me demandais ce que j'avais bien pu faire de travers. Si j'avais eu 14, ça aurait été bien, mais 5, c'était impossible», a raconté la jeune fille au quotidien Granada Hoy ce mardi 23 juin 2026. Chaque candidat du PAU (équivalent du baccalauréat en Espagne, ndlr) peut demander une relecture de sa copie par un nouvel enseignant.

Ce dernier a de nouveau noté la lycéenne et plusieurs cas de figure pouvaient alors se présenter. D'abord, si l'écart entre la première et la seconde note différait de moins de 2,5 points, la moyenne des deux devenait alors le score final de l'étudiante. Ensuite, si l'écart était de plus de 2,5 points, deux nouveaux correcteurs devaient être choisis pour évaluer définitivement la copie.

Et c'est le second scénario qu'a connu l'Espagnole, ce qui lui a permis de décrocher la note parfaite et de se classer comme la meilleure candidate d'Andalousie durant la session 2026. Avec son bac en poche, la future ex-lycéenne va rejoindre l’université de Grenade pour y faire un double cursus de physique et de mathématiques.